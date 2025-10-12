أشرف زكي خارج قائمة المُعينين بمجلس الشيوخ رغم التوقعات.. تفاصيل مثيرة

استقالة أشرف زكي بين توقعات التعيين وغياب الاسم عن قائمة مجلس الشيوخ

أثار غياب اسم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية السابق، من قائمة المعيّنين في مجلس الشيوخ جدلًا واسعًا، خاصة بعد استقالته المفاجئة من نقابة المهن التمثيلية وتداول أنباء عن ترشيحه للتعيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 100 شخصية من مجالات الفن والرياضة والإعلام والصحافة والعمل العام، وعلي رأسهم الفنان ياسر جلال، والإعلامي الرياضي سيف زاهر، والمخرج خالد جلال، والإعلامي الرياضي محمد شبانة، ورئيس نادي الزمالك السابق هاني العتال، والكاتب أحمد مراد، وغيرهم.. فما التفاصيل والحقيقة يرصدها الموجز في التقرير.

قرار جمهوري بتعيين 100 شخصية في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 100 شخصية في مجلس الشيوخ من مختلف المجالات، شملت فنانين ورياضيين وإعلاميين وصحفيين وشخصيات عامة، وجاءت الاختيارات لتعكس تمثيلًا مجتمعيًا متنوعًا يدعم العمل التشريعي والحياة السياسية.

القائمة ضمّت أسماء بارزة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والإعلام، ما جعل الأنظار تتجه تلقائيًا نحو عدد من الشخصيات المتوقع ظهورها ضمن التعيينات، خاصة ممن تداولت أسماؤهم في الأيام السابقة لإعلان القرار.

استقالة مفاجئة لأشرف زكي من منصبه النقابي

في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور أشرف زكي استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الترقب داخل الوسط الفني وخارجه، وجاء القرار دون إعلان تمهيدي أو توضيح رسمي للأسباب في حينه، ما فتح باب التكهنات حول خلفيات الاستقالة وتوقيتها.

مواقع إخبارية تربط الاستقالة بتعيين محتمل في الشيوخ

عقب إعلان الاستقالة، نقلت عدة مواقع صحفية وإعلامية أن الخطوة قد تكون تمهيدًا لتعيينه ضمن قائمة الـ100 الصادرة بقرار رئاسي، خاصة مع الحديث عن تمثيل للفنانين ضمن التعيينات الجديدة بمجلس الشيوخ، هذه الروايات غير الرسمية دفعت البعض لتوقع ظهور اسم أشرف زكي ضمن القائمة النهائية.

لكن مع الإعلان الكامل عن الأسماء، خلت القائمة من اسمه، ما أثار تساؤلات جديدة حول حقيقة ما تم تداوله في الفترة الماضية، وما إذا كان التوقع الإعلامي سابقًا لأوانه أو غير مبني على معطيات مؤكدة.

تصريحات أشرف زكي مع معتز الدمرداش تكشف كواليس قراره

في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، تحدث أشرف زكي بصراحة عن أسباب ابتعاده عن العمل النقابي، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط كبيرة خلال فترة توليه المنصب. وقال بوضوح:

"أنا تعبت جدًا الفترة اللي فاتت وعايز أرتاح، والتجربة كانت مرهقة وقاسية."

كما أعلن بشكل صريح أنه لن يترشح مرة أخرى لنقابة المهن التمثيلية، دون التطرق إلى أي ارتباط باستقالته بمنصب آخر أو تأكيد ما تردد بشأن تعيينه.

غياب اسم أشرف زكي عن قائمة المعيّنين بمجلس الشيوخ رغم ما تردد إعلاميًا، يطرح تساؤلات حول دقة ما نُشر خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع تزامن استقالته مع التحركات المتعلقة بالتعيينات، وحتى الآن، لا توجد تصريحات رسمية تربط خروجه من النقابة بأي منصب جديد، بينما تبقى كلماته عن الإرهاق والابتعاد الاختيار الشخصي الوحيد المعلن.

