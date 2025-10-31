التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في محافظات مصر

يستقبل المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية يوم الجمعة المبارك الموافق 31 أكتوبر 2025 / 9 جمادى الأولى 1447 هـ ، بأجواء روحانية عامرة بالإيمان، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة في محافظاتهم لأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في أبرز المحافظات

يقدّم موقع «الموجز» لقرّائه الكرام خدمة يومية تتضمن مواقيت الصلاة في أهم محافظات مصر، حرصًا على تيسير متابعة أوقات الأذان والفروض الخمسة بدقة في كل منطقة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:40 ص – الظهر 11:39 ص – العصر 2:45 م – المغرب 5:09 م – العشاء 6:27 م

الجيزة (6 أكتوبر): الفجر 4:42 ص – الظهر 11:40 ص – العصر 2:47 م – المغرب 5:10 م – العشاء 6:29 م

القاهرة الجديدة: الفجر 4:40 ص – الظهر 11:38 ص – العصر 2:45 م – المغرب 5:08 م – العشاء 6:27 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:46 ص – الظهر 11:44 ص – العصر 2:49 م – المغرب 5:12 م – العشاء 6:32 م

طنطا: الفجر 4:42 ص – الظهر 11:40 ص – العصر 2:46 م – المغرب 5:09 م – العشاء 6:28 م

دمياط: الفجر 4:39 ص – الظهر 11:36 ص – العصر 2:41 م – المغرب 5:05 م – العشاء 6:24 م

مطروح: الفجر 4:57 ص – الظهر 11:55 ص – العصر 3:00 م – المغرب 5:23 م – العشاء 6:43 م

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 4:40 ص – الظهر 11:38 ص – العصر 2:44 م – المغرب 5:07 م – العشاء 6:26 م

الزقازيق: الفجر 4:40 ص – الظهر 11:38 ص – العصر 2:44 م – المغرب 5:07 م – العشاء 6:26 م

كفر الشيخ: الفجر 4:42 ص – الظهر 11:40 ص – العصر 2:45 م – المغرب 5:09 م – العشاء 6:28 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:37 ص – الظهر 11:35 ص – العصر 2:41 م – المغرب 5:04 م – العشاء 6:23 م

بورسعيد: الفجر 4:37 ص – الظهر 11:34 ص – العصر 2:40 م – المغرب 5:03 م – العشاء 6:22 م

السويس: الفجر 4:35 ص – الظهر 11:33 ص – العصر 2:40 م – المغرب 5:04 م – العشاء 6:22 م

شرم الشيخ: الفجر 4:27 ص – الظهر 11:26 ص – العصر 2:36 م – المغرب 4:59 م – العشاء 6:16 م

نويبع: الفجر 4:26 ص – الظهر 11:25 ص – العصر 2:33 م – المغرب 4:56 م – العشاء 6:14 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

المنيا: الفجر 4:41 ص – الظهر 11:41 ص – العصر 2:50 م – المغرب 5:13 م – العشاء 6:30 م

أسيوط: الفجر 4:39 ص – الظهر 11:39 ص – العصر 2:49 م – المغرب 5:13 م – العشاء 6:29 م

سوهاج: الفجر 4:37 ص – الظهر 11:37 ص – العصر 2:48 م – المغرب 5:11 م – العشاء 6:28 م

قنا: الفجر 4:33 ص – الظهر 11:33 ص – العصر 2:44 م – المغرب 5:08 م – العشاء 6:24 م

الأقصر: الفجر 4:33 ص – الظهر 11:33 ص – العصر 2:45 م – المغرب 5:09 م – العشاء 6:24 م

أسوان: الفجر 4:31 ص – الظهر 11:32 ص – العصر 2:45 م – المغرب 5:10 م – العشاء 6:24 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 4:29 ص – الظهر 11:28 ص – العصر 2:38 م – المغرب 5:02 م – العشاء 6:19 م

القصير: الفجر 4:26 ص – الظهر 11:26 ص – العصر 2:38 م – المغرب 5:02 م – العشاء 6:17 م

سفاجا: الفجر 4:28 ص – الظهر 11:28 ص – العصر 2:39 م – المغرب 5:02 م – العشاء 6:18 م

مرسى علم: الفجر 4:23 ص – الظهر 11:24 ص – العصر 2:36 م – المغرب 5:01 م – العشاء 6:16 م

شلاتين: الفجر 4:19 ص – الظهر 11:21 ص – العصر 2:35 م – المغرب 5:00 م – العشاء 6:14 م

- تنويه هام من هيئة المساحة

أكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن هذه المواعيد تأتي بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في جميع أنحاء الجمهورية، داعية المواطنين إلى الالتزام بمواقيت الأذان الجديدة خلال الفترة المقبلة.

كما نبهت إلى إمكانية الاطلاع على الجداول اليومية لمواقيت الصلاة عبر موقع الهيئة الرسمي لتحديث المواعيد أولًا بأول.

اقرأ أيضاً:



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها