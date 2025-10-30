ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات

تعتبر الصلوات الخمس جزءًا أساسيًا في حياة المصريين، حيث يهتمون بشكل كبير بمواقيت الأذان يوميًا، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال الإذاعة والتلفزيون، أو عبر المساجد التي تعلن عن الأوقات بدقة.

هذا الاهتمام يعكس ارتباط المصريين العميق بالدين الإسلامي وتقديرهم الكبير لأوقات الصلاة كجزء من تنظيم حياتهم اليومية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:09 م، العشاء 7:28 م.

الجيزة: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:47 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:29 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:33 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:55 ص، الظهر 12:51 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:39 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:41 م، المغرب 6:04 م، العشاء 7:23 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:00 م، العشاء 7:19 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:44 م، المغرب 6:07 م، العشاء 7:26 م.

سوهاج: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:30 م.

أسيوط: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:47 م، المغرب 6:10 م، العشاء 7:29 م.

الأقصر: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:33 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:09 م، العشاء 7:25 م.



- فوائد الصلاة وأثرها في حياة المسلم

الصلاة هي عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلةٌ مباشرة بين العبد وربه تُنير القلب وتبعث الطمأنينة في النفس.

ومن أبرز فوائدها:

تهذيب السلوك وتقوية الإرادة.

منح الراحة النفسية والسكينة.

تعزيز الإحساس بالمسؤولية والانضباط.

الحفاظ على نشاط الجسم من خلال حركاتها المنتظمة.

