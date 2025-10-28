ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

يحرص ملايين المصريين مع إشراقة كل صباح على متابعة مواقيت الصلاة اليومية بدقة، حرصًا على أداء الفروض في أوقاتها، واستقبال اليوم ببركة الذكر والعبادة.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الجيزة: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

القليوبية: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:48 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:51 م.

البحيرة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:49 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:48 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:52 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:17 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:02 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

الغربية: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:46 م.

الدقهلية: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:45 م.

دمياط: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:44 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

بورسعيد: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

العريش: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

المنيا: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م.

أسيوط: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:11 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.

سوهاج: الفجر 5:48 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

قنا: الفجر 5:50 ص، الظهر 12:57 م، العصر 4:15 م، المغرب 6:44 م، العشاء 7:59 م.

الأقصر: الفجر 5:52 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:17 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:01 م.

أسوان: الفجر 5:55 ص، الظهر 1:02 م، العصر 4:20 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:04 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

مرسى علم: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

- فوائد الصلاة وأثرها في حياة المسلم

تُعد الصلاة عماد الدين، وركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه دون وسيط، تزرع في النفس السكينة والطمأنينة، وتغسل القلب من هموم الدنيا وضغوطها.

من فوائدها أيضًا:

تهذيب السلوك وتقوية الإرادة.

بث الطمأنينة والراحة النفسية.

زيادة الإحساس بالمسؤولية والالتزام بالنظام والانضباط.

حفظ الجسد من الكسل والخمول بحركاتها المنتظمة.

قال تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" [سورة العنكبوت: 45]

