ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، موضحةً أن هناك فروقًا طفيفة في التوقيتات بين المناطق الجغرافية المتنوعة، وذلك تبعًا لموقع كل محافظة على الخريطة المصرية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الجيزة: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

القليوبية: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

مطروح: الفجر 5:53 ص، الظهر 12:57 م، العصر 4:16 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

دمياط: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الغربية: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الدقهلية: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

السويس: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

بورسعيد: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

العريش: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

- الوجه القبلي (صعيد مصر)

بني سويف: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:47 م.

المنيا: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:48 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

أسيوط: الفجر 5:47 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.

سوهاج: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.

قنا: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

الأقصر: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

أسوان: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

مرسى علم: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

- تنويه من هيئة المساحة

أكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن مواقيت الصلاة تُحسب يوميًا بدقة فلكية عالية، وتُعتمد رسميًا من المساجد وكافة الجهات الدينية في جمهورية مصر العربية.

