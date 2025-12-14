اعرف وقت الإقلاع.. مواعيد القطارات على الخطين القبلي والبحري اليوم الأحد

تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى توفير جداول يومية تشمل القطارات المكيفة والروسية، مع تحديد مواعيد الانطلاق بدقة لكافة الخطوط على مستوى الجمهورية.

يقدّم موقع «الموجز» قائمة محدثة بمواعيد القطارات المتاحة للحجز المسبق اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، لتسهيل اختيار الرحلات المناسبة للمسافرين وضمان تنظيم رحلاتهم بشكل مريح وآمن.

- قطارات «تالجو» الفاخرة

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)

قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)

قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)

قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)

قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)

قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م)

- خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

903 (6:00 ص) – 901 (8:10 ص) – 905 (9:00 ص) – 911 (10:00 ص) – 913 (12:30 ظ) – 917 (2:00 ظ) – 919 (2:25 ظ) – 915 (3:35 ع) – 925 (5:10 م) – 921 (6:00 م) – 923 (6:00 م) – 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

902 (6:00 ص) – 906 (7:00 ص) – 900 (8:15 ص) – 912 (11:30 ص) – 914 (1:00 ظ) – 916 (2:00 ظ) – 922 (3:30 ع) – 928 (3:00 م) – 930 (8:10 م) – 18 روسي (1:10 ظ) – 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

978 (6:30 ص) – 980 (8:00 ص) – 2010 (10:00 ص) – 982 (12:00 ظ) – 986 (1:00 ظ) – 2006 (5:15 ع) – 2012 (5:30 ع) – 988 (7:00 م) – 2014 (9:00 م) – 976 (9:30 م) – 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

974 (5:30 ص) – 1006 (6:00 ص) – 80 (8:30 ص) – 1004 (9:30 ص) – 160 (12:15 ظ) – 972 (2:20 ظ) – 188 (6:00 م) – 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

2011 (5:15 ص) – 981 (5:30 ص) – 983 (7:30 ص) – 2013 (2:30 ظ) – 2007 (3:15 ع) – 2015 (4:00 م) – 1903 (5:00 م) – 997 (8:45 م) – 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

81 (4:30 ص) – 1013 (1:50 ظ) – 1015 (5:30 م) – 187 (6:30 م) – 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م) – 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص) – 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ) – 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م) – 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص) – 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص) – 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

- طرق سهلة لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ودفع قيمتها بكل يسر

في إطار تطوير خدمات النقل وتيسير إجراءات السفر، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير عدة طرق لحجز تذاكر القطارات والدفع بمرونة لتجنب التكدس أمام شبابيك التذاكر، وتشمل:

طرق الحجز:

شبابيك التذاكر بمحطات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الحجز الإلكتروني عبر موقع الهيئة: رابط الحجز.

تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways على Play Store وApp Store.

وكلاء شركات التحصيل الإلكتروني: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر 1661 من المحمول أو 09000661 من الأرضي.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا.

ماكينات الحجز الذاتية TVM في بعض المحطات الرئيسية.

طرق الدفع:

نقديًا في جميع شبابيك ومكاتب الحجز.

إلكترونيًا عبر بطاقات Visa & Master على شبابيك المحطات، الموقع الإلكتروني، والتطبيق.

الدفع نقديًا أو إلكترونيًا لدى وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتقديم أفضل مستوى خدمة للركاب، ضمن خطط الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

