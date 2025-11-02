ماتفوتهاش ..ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات
يعد البحث عن مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية للمسلمين، حيث تمثل الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة.
- القاهرة الكبرى
القاهرة: الفجر 4:42 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.
الجيزة: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.
- الوجه البحري والساحل الشمالي
الإسكندرية: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:31 م.
مرسى مطروح: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:18 م، العشاء 6:37 م.
- مدن القناة وسيناء
الإسماعيلية: الفجر 4:38 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:21 م.
بورسعيد: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:38 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.
شرم الشيخ: الفجر 4:32 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:35 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:17 م.
- الوجه القبلي (الصعيد)
بني سويف: الفجر 4:39 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.
المنيا: الفجر 4:40 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.
أسيوط: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.
سوهاج: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:28 م.
الأقصر: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:23 م.
أسوان: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:26 م.
فوائد الصلاة كثيرة وعظيمة، وتشمل الجوانب الروحية، النفسية، الجسدية، والاجتماعية، ومن أبرزها ما يلي :
- أولًا: الفوائد الروحية
1. تقوية الصلة بالله: الصلاة تُقرّب العبد من ربه وتُشعره بالسكينة والطمأنينة.
2. غفران الذنوب: قال النبي ﷺ: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».
3. الهداية والثبات: تجعل الإنسان أكثر التزامًا واستقامة في سلوكه وحياته.
- ثانيًا: الفوائد النفسية
1. راحة نفسية وطمأنينة قلبية: الصلاة تبعث السكون وتزيل القلق والتوتر.
2. تنمية الإيجابية والأمل: الوقوف بين يدي الله يمنح شعورًا بالثقة والرضا.
3. التوازن النفسي: الانتظام في الصلاة يساعد على تنظيم المشاعر وضبط الانفعالات.
- ثالثًا: الفوائد الجسدية
1. تنشيط الدورة الدموية: الحركات المتتابعة في الصلاة (الركوع، السجود، القيام) تنشط الجسم وتحسّن تدفق الدم.
2. تحسين اللياقة البدنية: الصلاة خمس مرات يوميًا تمنح الجسم مرونة خفيفة وحركة مستمرة.
3. تهدئة الأعصاب: السجود يخفض ضغط الدم على الدماغ ويساعد في الاسترخاء.
- رابعًا: الفوائد الاجتماعية
1. تعزيز روح الجماعة: صلاة الجماعة توحد القلوب وتزرع المودة بين المسلمين.
2. نشر القيم والأخلاق: من يحافظ على صلاته يبتعد عن الفحشاء والمنكر.
3. الانضباط في المواعيد: الالتزام بأوقات الصلاة يغرس النظام في حياة المسلم.
