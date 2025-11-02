ماتفوتهاش ..ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات

يعد البحث عن مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية للمسلمين، حيث تمثل الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:42 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.

الجيزة: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:31 م.

مرسى مطروح: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:18 م، العشاء 6:37 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:38 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:21 م.

بورسعيد: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:38 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:32 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:35 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:17 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:39 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

المنيا: الفجر 4:40 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

أسيوط: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.

سوهاج: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:28 م.

الأقصر: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:23 م.

أسوان: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:26 م.

فوائد الصلاة كثيرة وعظيمة، وتشمل الجوانب الروحية، النفسية، الجسدية، والاجتماعية، ومن أبرزها ما يلي :

- أولًا: الفوائد الروحية

1. تقوية الصلة بالله: الصلاة تُقرّب العبد من ربه وتُشعره بالسكينة والطمأنينة.

2. غفران الذنوب: قال النبي ﷺ: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».

3. الهداية والثبات: تجعل الإنسان أكثر التزامًا واستقامة في سلوكه وحياته.

- ثانيًا: الفوائد النفسية

1. راحة نفسية وطمأنينة قلبية: الصلاة تبعث السكون وتزيل القلق والتوتر.

2. تنمية الإيجابية والأمل: الوقوف بين يدي الله يمنح شعورًا بالثقة والرضا.

3. التوازن النفسي: الانتظام في الصلاة يساعد على تنظيم المشاعر وضبط الانفعالات.

- ثالثًا: الفوائد الجسدية

1. تنشيط الدورة الدموية: الحركات المتتابعة في الصلاة (الركوع، السجود، القيام) تنشط الجسم وتحسّن تدفق الدم.

2. تحسين اللياقة البدنية: الصلاة خمس مرات يوميًا تمنح الجسم مرونة خفيفة وحركة مستمرة.

3. تهدئة الأعصاب: السجود يخفض ضغط الدم على الدماغ ويساعد في الاسترخاء.

- رابعًا: الفوائد الاجتماعية

1. تعزيز روح الجماعة: صلاة الجماعة توحد القلوب وتزرع المودة بين المسلمين.

2. نشر القيم والأخلاق: من يحافظ على صلاته يبتعد عن الفحشاء والمنكر.

3. الانضباط في المواعيد: الالتزام بأوقات الصلاة يغرس النظام في حياة المسلم.

