ننشر مواقيت الصلاة السبت 1 نوفمبر 2025 في أبرز محافظات مصر

بدأت جمهورية مصر العربية رسميًا، فى تطبيق نظام التوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة كاملة، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق الانضباط الزمني وترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء.



وبالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، أجرت الجهات المختصة تحديثًا شاملًا لمواقيت الأذان في جميع محافظات الجمهورية لتتوافق مع التوقيت المحلي الجديد، ضمانًا لدقة مواعيد الصلاة في مختلف المناطق.

يقدّم موقع «الموجز» لقرّائه الكرام مواقيت الصلاة ليوم السبت 1 نوفمبر 2025 في أبرز محافظات مصر، بعد العودة إلى التوقيت الشتوي، حرصًا على تمكين المواطنين من معرفة أوقات الفروض بدقة وفق النظام الزمني المعدل.

مواقيت الصلاة في أبرز محافظات مصر

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

الجيزة: الفجر 4:42 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:47 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:32 م.

مرسى مطروح: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:38 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:37 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:22 م.

بورسعيد: الفجر 4:35 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:21 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:31 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:36 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:18 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:38 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

المنيا: الفجر 4:40 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

أسيوط: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:28 م.

سوهاج: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:29 م.

الأقصر: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:24 م.

أسوان: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:27 م.

- تذكير روحاني

يُوصي العلماء بالحرص على ضبط الساعة قبل صلاة الفجر، والالتزام بالمواقيت الجديدة، مؤكدين أن الانتظام في أداء الصلوات من أهم علامات استقرار الروح وطمأنينة القلب مع دخول فصل الشتاء وأجوائه الهادئة.

