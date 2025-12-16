البيت الأبيض: موافقة الكونجرس شرط لأي تحرك بري أمريكي داخل فنزويلا

البيت الأبيض.. أكدت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، أن أي عمليات عسكرية برية تنفذها الولايات المتحدة داخل فنزويلا، في إطار مكافحة تجارة المخدرات، تتطلب موافقة صريحة من الكونجرس الأمريكي، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لاستخدام القوة العسكرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

موافقة الكونجرس شرط للتحرك البري

أوضحت سوزي وايلز، في مقابلة مع مجلة «فانيتي فير»، أن دخول القوات الأمريكية في عمليات برية داخل فنزويلا يُعد عملًا حربيًا كامل الأركان، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة الكونجرس قبل التنفيذ. وأضافت أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالإطار الدستوري في أي تحرك عسكري خارج البلاد.

تحركات مستمرة داخل الكابيتول

وأشارت وايلز إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، يزوران مبنى الكابيتول بشكل شبه يومي، لتقديم إحاطات لأعضاء الكونجرس حول تطورات السياسة الخارجية والملفات الأمنية المرتبطة بمكافحة المخدرات.

وعود ترامب بمواجهة كارتلات المخدرات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد في تصريحات سابقة بتوسيع عمليات مكافحة كارتلات المخدرات لتشمل البر، على غرار العمليات البحرية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد زوارق يُشتبه في نقلها مخدرات قبالة سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية.

الوجود العسكري الأمريكي في الكاريبي

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بجهود مكافحة تهريب المخدرات، حيث نفذت القوات الأمريكية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين عمليات لتدمير زوارق قبالة السواحل الفنزويلية، قالت إنها كانت تُستخدم في نقل مواد مخدرة.

خيارات عسكرية قيد الدراسة

في السياق ذاته، أفادت قناة «إن بي سي» الأمريكية بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على دراسة عدة خيارات لشن ضربات تستهدف تجار المخدرات داخل فنزويلا، ضمن سيناريوهات لم يُحسم تنفيذها بعد.

موقف فنزويلا وتحذيرات من التصعيد

من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تنص على اعتبار منطقة البحر الكاريبي منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية، محذرة من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل.