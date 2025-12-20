القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير الكرة المصرية، انطلاقة الفراعنة في أمم أفريقيا حيث يلتقي منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي في افتتاح مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

لا بديل أمام المنتخب المصري سوي الفوز في مباراته أمام منتخب زيمبابوي لتحقيق بداية قوية بالبطولة وقد اختتم منتخب مصر استعداداته للبطولة بالفوزعلي نيجيريا بنتيجة 2-1.

موعد قمة مصر ضد زيمبابوي

تنطلق قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في العاشرة مساء بعد غد الاثنين الموافق 22 دسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد زيمبابوي

يتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب زيمبابوي التي تجمعهما في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد زيمبابوي

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد زيمبابوي

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد زيمبابوي حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

