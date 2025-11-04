ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في جميع محافظات مصر

يحرص ملايين المسلمين يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، من خلال محركات البحث ومواقع الخدمات الدينية، وذلك حرصًا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها الشرعية.

وفي هذا الإطار، يواصل موقع «الموجز» تقديم خدمته اليومية لقرائه، بنشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، تسهيلًا على المواطنين في معرفة مواعيد الأذان وضبط أوقات العبادة بدقة، في السطور التالية.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:43 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

الجيزة: الفجر 4:43 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

القليوبية: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:10 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:49 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

مرسى مطروح: الفجر 4:57 ص، الشروق 6:25 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:35 م.

كفر الشيخ: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 4:43 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

الغربية: الفجر 4:44 ص، الشروق 6:12 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

الدقهلية: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:10 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:39 ص، الشروق 6:07 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:21 م.

السويس: الفجر 4:40 ص، الشروق 6:08 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:22 م.

العريش: الفجر 4:31 ص، الشروق 5:59 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 2:32 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:14 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:47 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

المنيا: الفجر 4:51 ص، الشروق 6:19 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:30 م.

أسيوط: الفجر 4:54 ص، الشروق 6:22 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:14 م، العشاء 6:33 م.

سوهاج: الفجر 4:56 ص، الشروق 6:24 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:35 م.

قنا: الفجر 4:59 ص، الشروق 6:27 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 2:59 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:38 م.

الأقصر: الفجر 5:01 ص، الشروق 6:29 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:21 م، العشاء 6:40 م.

أسوان: الفجر 5:04 ص، الشروق 6:32 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:04 م، المغرب 5:24 م، العشاء 6:43 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:38 ص، الشروق 6:06 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:38 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

مرسى علم: الفجر 4:49 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:29 م.

تذكير روحاني ودعوة للتقرب إلى الله

مع انخفاض درجات الحرارة وبداية الأجواء الشتوية، يُنصح بالحرص على أداء الصلوات في جماعة داخل المساجد، واستغلال ساعات الفجر في الدعاء والذكر، فهي من أكثر الأوقات بركة ونفحاتٍ إيمانية في اليوم.

