القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

فريق الاهلي يبحث عن فوز خارج الديار يحسم تأهله رسميا للدور التالي بالبطولة حيث يمتلك الفريق في جعبته 8 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية والفوز علي يانج أفريكانز في الجولة الثالثة والتعادل معه خارج الديار في الجولة الرالبعة.

موعد قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء بعد غد السبت الموافق 7 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يتم نقل مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة مساء بعد غد السبت الموافق 7 فبرايرالجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شبيبة القبائل

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شبيبة القبائل والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

كواليس رحلة الأهلي للجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

تغادر بعثة النادي الأهلي القاهرة اليوم الخميس في طريقها إلي الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل ومن المنتظر أن تضم بعثة الفريق كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه والجزار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

