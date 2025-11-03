ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على متابعة مواعيد الصلاة بدقة يوميًا ، عبر محرك البحث "جوجل"، لضمان الانتظام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة.

في هذا السياق، يقدم موقع «الموجز» لقرائه خدمة نشر مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 3 نوفمبر 2025 ، في السطور التالية.



- أبرز مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات:

- مواقيت الصلاة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:39

ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

الجيزة: الفجر 4:44 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:49 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:30 م.

مرسى مطروح: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:36 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:39 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:38 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

بورسعيد: الفجر 4:37 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:37 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:19 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:29 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:16 م.

- محافظات الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:40 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م.

المنيا: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

أسيوط: الفجر 4:42 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

سوهاج: الفجر 4:44 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

الأقصر: الفجر 4:34 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:22 م.

أسوان: الفجر 4:37 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:25 م.

تذكير روحاني ودعوة للتقرب إلى الله

مع انخفاض درجات الحرارة وبداية الأجواء الشتوية، يُنصح بالحرص على أداء الصلوات في جماعة داخل المساجد، واستغلال ساعات الفجر في الدعاء والذكر، فهي من أكثر الأوقات بركة ونفحاتٍ إيمانية في اليوم.

