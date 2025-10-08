اجتماع المجلس التنفيذي بسوهاج..المحافظ يشدد على متابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات

انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي.. سوهاج

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تهنئة بانتصارات أكتوبر ومتابعة ملفات التصالح والتقنين

هنأ المحافظ خلال الاجتماع جميع الحضور بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الأداء في منظومة التقنين، موضحًا أن نسبة الإنجاز في ملف التصالح بلغت 94% حتى الآن بعدد 45 ألفًا و427 طلبًا، مشيرًا إلى تنفيذ زيارات ميدانية للانتهاء من كافة الطلبات خلال الفترة القادمة.

توجيهات بشأن إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

وجّه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات في المهد وحتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، مشددًا على ضرورة القضاء الكامل على ظاهرة التعديات.

الاستعداد لموسم الأمطار ومتابعة مخرات السيول

شدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة، خاصة مناطق التجمع والمصب، ورفع أي تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخرات، ومنع أي تعديات، مع تنفيذ الصيانة اللازمة للسدود، والتأكد من جاهزية المخرات لاستقبال الأمطار أو السيول المحتملة.

كما وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة داخل المخرات.

إنشاء مجمع أزهري نموذجي بالمنشاة

وافق المجلس على طلب المنطقة الأزهرية بتخصيص 10 آلاف متر بمدخل مدينة المنشاة لإنشاء مجمع أزهري نموذجي.

وثمّن المحافظ دور الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أهمية هذا المجمع كإضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي "صقر 159"

أكد المستشار العسكري للمحافظة على ضرورة الاستعداد لتفعيل منظومة التدريب العملي "صقر 159"، من خلال عقد مؤتمر تنسيقي يوم الأحد القادم، مع تكليف جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتجهيز التقارير الخاصة بها استعدادًا للتدريب.

موقف ساحات الانتظار بالمحافظة

استعرض السكرتير العام المساعد موقف ساحات الانتظار بالمحافظة، موضحًا أن عددها يبلغ 167 ساحة على مستوى المحافظة، منها 124 ساحة تشغيل ذاتي، وجارٍ طرح 43 ساحة متبقية للتشغيل.

توجيهات بشأن انتخابات مجلس النواب القادمة

وجّه المحافظ بوقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، مع الموازنة بين طلبات المرشحين لتخصيص نقاط الدعاية بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، ومنع إقامة أي مؤتمرات أو ندوات انتخابية داخل المقار الحكومية.

تحسين بيئة العمل لعمال النظافة واستعدادات الشتاء

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة للانتهاء من طلبات المحافظة بشأن توفير احتياجاتها من عمال النظافة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة المستلزمات اللازمة استعدادًا لفصل الشتاء، بما في ذلك جاكيتات شتوية، وأحذية مناسبة، وتقديم مشروبات ساخنة لعمال النظافة خلال ورديات العمل اليومية.

اقرأ أيضًا:

وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمتقدمين لعضوية مجلس النواب

محافظ سوهاج عن فيضان النيل: غرفة العمليات لم ترصد أي خطر حتى الآن

