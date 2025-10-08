اليوم انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي في جميع المحافظات

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردي، وذلك بمقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية والنظام خلال فترة الترشح.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

المستندات المطلوبة

حددت الهيئة عددًا من المستندات الواجب توافرها مع طلب الترشح، منها صحيفة الحالة الجنائية حديثة، والمؤهل الدراسي المعتمد، وإثبات الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال سداد التأمين الانتخابي، وإقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته، وشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي، بجانب صورة من بطاقة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

شروط الترشح

أكد المستشار إبراهيم لاشين عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الشروط القانونية للترشح تتضمن أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في دائرته الانتخابية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن تم رد اعتباره.

الجدول الزمني للانتخابات

وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يتضمن تلقي الطلبات حتى الأسبوع المقبل، على أن تُعلن القوائم النهائية للمرشحين بعد فحص الأوراق والطعون، تمهيدًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية وفق الضوابط القانونية، ومن المقرر أن تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج قبل الموعد المخصص بالداخل بعدة أيام، لضمان المشاركة الكاملة لجميع الناخبين.

إشراف قضائي وتسهيلات للمرشحين

وأوضح المستشار وليد حمزة أن الهيئة أعدت خطة عمل متكاملة لاستقبال الطلبات من خلال لجان قضائية متخصصة، مع تسهيل الإجراءات لذوي الهمم وكبار السن، مؤكدًا أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل وبأعلى درجات الشفافية، لضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين وبما يعكس صورة ديمقراطية مشرفة لمصر.

انتخابات تعزز المشاركة السياسية

أكدت مصادر داخل الهيئة أن الانتخابات المقبلة تأتي في ظل اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ودعم تمثيل المرأة والشباب والفئات المختلفة، بما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء مؤسسات تشريعية قوية تعبّر عن إرادة الشعب، وتدعم مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها البلاد.

