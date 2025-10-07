"أكتوبر في عيون الشباب".. القليوبية تُحيي ذكرى النصر بروح وطنية متجددة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية مبادرة كبرى بعنوان "أكتوبر في عيون الشباب" احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل الوزارة.

شهدت قاعة الشبان المسلمين ببنها فعاليات المبادرة بمشاركة مراكز شباب المحافظة، وحضور نخبة من القيادات التنفيذية والعسكرية والدينية، من بينهم اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود، والعقيد أسامة رشاد نائب المستشار العسكري، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر الغياتي، وفضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.

كلمات تُجدد الفخر والانتماء

استهلت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثم ألقى الدكتور وليد الفرماوي كلمة أكد فيها أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للوحدة والعزة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على غرس قيم الانتماء في نفوس الشباب.

كما تحدث فضيلة الشيخ ياسر الغياتي مؤكدًا أن نصر أكتوبر كان ثمرة إيمان وصبر وعزيمة، داعيًا الشباب إلى استلهام روح النصر في العمل والبناء، مشددًا على أن حب الوطن يكون بالفعل لا بالقول.

إبداع شبابي ورسائل من القلب

تضمنت الفعاليات عرضًا توثيقيًا لمشاهد العبور التاريخي وبطولات الجيش المصري، تلاه إلقاء قصيدة وطنية بعنوان "أبطال مجدي وانتصاري" للشابتين أريج مجدي وإيمان طارق، عبّرتا فيها عن اعتزاز الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر.

كما ألقى اللواء حافظ محمود كلمة أوضح فيها أن نصر أكتوبر سيظل شاهدًا على الإرادة المصرية، وأن القوات المسلحة تواصل رسالتها في حماية الوطن وصون أمنه القومي.

روح أكتوبر.. جيل يبني كما حارب الأجداد

أكد المشاركون أن مبادرة "أكتوبر في عيون الشباب" ليست مجرد احتفال تاريخي، بل رسالة وعي متجددة تربط الماضي بالحاضر، وتؤكد أن روح أكتوبر ما زالت حية في وجدان شباب مصر الذين يواصلون معركة البناء والتنمية بعزيمة لا تقل عن عزيمة جيل العبور، في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ختام بروح وطنية خالصة

اختُتمت المبادرة بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الفعاليات داخل مراكز الشباب، لترسيخ روح الانتماء والفخر الوطني، وتعزيز الوعي لدى النشء بأن روح أكتوبر باقية في كل جيل يبني ويحمي الوطن.

