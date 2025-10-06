السيسي يوجّه بإنشاء 15 جسرًا جديدًا لربط ضفتي قناة السويس بـ سيناء

خطة رئاسية لتعزيز البنية التحتية في سيناء

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإنشاء 15 جسرًا جديدًا لربط الضفة الغربية والشرقية للقناة، بهدف تعزيز حركة النقل ودعم التنمية في سيناء، ويرصد الموجز التفاصيل.

6 جسور جاهزة وموعد الانتهاء في فبراير المقبل

وأوضح ربيع، خلال مقابلة مع القناة الأولى المصرية، أن العمل انتهى بالفعل من 6 جسور، ومن المقرر استكمال تنفيذ باقي المشروعات ليصل الإجمالي إلى 15 جسرًا مع حلول فبراير 2026.

دعم المشروعات الاستثمارية بحمولات ثقيلة

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أحد الجسور الجديدة يبلغ طوله 280 مترًا، وبحمولة تصل إلى 100 طن، ما يسهّل حركة المعدات الثقيلة ومواد البناء، ويدعم إقامة مشروعات استثمارية كبرى في سيناء والمناطق المجاورة.

تكريم شهداء القوات المسلحة عبر أسماء الجسور

وكشف ربيع أن الجسور الجديدة ستحمل أسماء شهداء القوات المسلحة، تخليدًا لتضحياتهم الوطنية، مؤكدًا أن الكوبري الأخير أُطلق عليه اسم الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، الذي افتتح رسميًا اليوم بحضور محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال.

قناة السويس.. شاهد على تضحيات المصريين

ولفت ربيع إلى أن قناة السويس، منذ بدء حفرها عام 1859، ظلت رمزًا للتضحيات المتواصلة من أجل مصر، مشددًا على أن الجسور الجديدة ستشكل محورًا استراتيجيًا يسهل عبور القناة باتجاه سيناء ويربط بين الشرق و"شرق الشرق".

