السيسي يستعرض نتائج مشاركة مصر بالأمم المتحدة ويؤكد دعم حقوق الإنسان

اجتمع السيد ارئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات الدولية والوطنية ذات الصلة بالدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

استعراض المشاركة المصرية في الأمم المتحدة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج المشاركة المصرية في الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقد استعرض وزير الخارجية تقريراً شاملاً حول مواقف مصر ورؤيتها في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب اللقاءات الثنائية والفعاليات الجانبية التي عقدت خلال الدورة. كما أشار التقرير إلى التقدير الكبير للدور القيادي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في ظل التحديات الدولية الراهنة.

متابعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، والذي تضمن الإنجازات المحققة في محاورها المختلفة.



واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الجهود الخاصة بدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحقوق والحريات

أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة العمل من جانب جميع الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع دمجها في السياسات والخطط الوطنية.



كما شدد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، والعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان. ووجه سيادته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

