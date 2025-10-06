خالد العناني.. أول مصري وعربي يتولى منصب مدير عام اليونسكو

في إنجاز تاريخي يُسجل باسم مصر والعالم العربي، نجح الدكتور خالد العناني في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتقلد هذا المقعد الدولي الرفيع، وجاء فوزه تتويجًا لمسيرة أكاديمية وعلمية بارزة، ومشوار وزاري وإداري حافل بالإنجازات في مجالي السياحة والآثار، ويرصد الموجز التفاصيل.

مسيرة أكاديمية وعلمية

وُلد خالد أحمد العناني عام 1971، والتحق بهيئة التدريس بجامعة حلوان منذ عام 1993، حيث تخصص في علوم المصريات وتاريخ الحضارة المصرية.

حصل على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه بفرنسا عام 2001، وعمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات العالمية.

ساهم بمحاضراته وأبحاثه في نحو 20 دولة، وأثرى مجال الدراسات الأثرية بما يجمع بين الدقة العلمية والانفتاح الثقافي.

يتقن العربية والفرنسية والإنجليزية، ما أهّله ليكون جسرًا للتواصل الأكاديمي والثقافي بين مصر والعالم.

خبرات قيادية ومناصب وزارية

شغل منصب وزير الآثار (2016–2019) قبل أن يتولى وزارة السياحة والآثار مجتمعين (2019–2022)، ليصبح أول وزير يدير الحقيبتين معًا منذ عام 1966.

أشرف على المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية، وقاد حملات كبرى للترويج للسياحة المصرية.

أطلق مشاريع قومية بارزة مثل موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش في الأقصر، ما وضع مصر في صدارة الاهتمام العالمي.

قاد استراتيجيات للتنمية السياحية المستدامة، وأدخل إصلاحات تشريعية لحماية وإدارة التراث.

إنجازات دولية وتكريمات

نال وسام الشمس المشرقة من اليابان (2021)، ووسام الاستحقاق من بولندا (2020)، ووسام فارس للفنون والآداب من فرنسا (2015)، إضافة إلى وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 2025.

عُيّن سفيرًا للسياحة الثقافية لدى منظمة السياحة العالمية (2024)، وراعياً لصندوق التراث العالمي الأفريقي (2025).

أشرف على استعادة آلاف القطع الأثرية المهربة، كما دعم عشرات البعثات الأثرية الدولية، وأسهم في اكتشافات بارزة بمواقع التراث العالمي.

نجاح مستحق

لم يكن فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو مجرد خطوة شخصية، بل إنجاز مصري وعربي عالمي، يعكس خبرته العميقة في مجالات التعليم والثقافة والتراث، وقدرته على الجمع بين الرؤية الأكاديمية والإدارة التنفيذية، ومع بداية مرحلة جديدة من تاريخ المنظمة، يُعوّل عليه في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني المشترك.

