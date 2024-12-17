وزارة السياحة والأثار تدرس السماح لشركات الطيران الأجنبية بعمل رحلات سياحية داخل مصر

كشف وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بأن الوزارة تعمل على تعزيز الحركة السياحية من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الرحلات الداخلية إلى أبرز الوجهات السياحية في مصر.

وقال إن هناك مناقشات جارية مع وزارة الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى وجهات معينة، من خلال السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخل مصر.

وأكد خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنه تم مؤخرًا تعديل نظام الحجز، حيث أصبح بإمكان الركاب الآن البحث عن رحلات إلى القاهرة بسهولة أكبر، ما يسهم في تسهيل حركة السياحة القادمة إلى البلاد.

وسيقدم لمم الموجز التفاصيل .

حصة مصر للطيران من حركة النقل الجوي

وأضاف وزير السياحة والآثار أن حصة مصر للطيران من حركة النقل الجوي لا تتجاوز 50%، بينما يساهم مشغلون آخرون في تحقيق الطلب، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع مختلف شركات الطيران.

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية زيادة عدد الرحلات الداخلية إلى بعض الوجهات السياحية، وفي حال عدم توفر الطائرات الكافية من أسطول مصر للطيران، فقد يتم السماح لشركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات سياحية داخل مصر.

وتابع “إذا لم نتمكن من زيادة الرحلات من خلال شركة مصر للطيران، وهو ما أتمنى أن نفعله، فسأضطر إلى إيجاد حلول أخرى، وأحد هذه الحلول قمنا به فى الماضى، وهو السماح لشركات الطيران الأجنبية بتنفيذ رحلات جوية داخلية معينة لخدمة السياح" .

وأوضح أن الوزارة ستركز على خلق الطلب السياحي أولاً، ثم ستعمل على جذب المشغلين لتلبية هذا الطلب، سواء من خلال مصر للطيران أو شركات الطيران الأخرى.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى مشغلين يملكون طائراتهم الخاصة، وليس طائرات مستأجرة، والآن معظم شركات العالم تستأجر الطائرات بدلاً من امتلاكها”.

كما شدد على أهمية فتح المجال أمام زيادة الرحلات من دول مثل روسيا، رغم التحديات التي فرضتها العقوبات.

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