هجوم مفاجئ على منازل الفلسطينيين في حلحول شمال الخليل

أُصيب ستة فلسطينيين، بينهم سيدة حامل، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء نفذه مستعمرون على المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل.

- اعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال

ووفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد هاجم مستعمرون مدججون بالسلاح، وبدعم مباشر من جنود الاحتلال، منازل عدد من المواطنين في منطقة الحواور، ما أدى إلى إصابة ستة من أفراد عائلة "كرجة" بجروح وكدمات.

- إسعاف ميداني وتحويل للحالة الحرجة

وأشارت الوكالة إلى أن المصابين تلقّوا الإسعافات الأولية ميدانيًا، فيما جرى نقل السيدة الحامل إلى مستشفى الهلال الأحمر في حلحول لمتابعة حالتها الصحية واستكمال العلاج اللازم.



- دعوة لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية

دعا الوزير أحمد عسّاف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، وسائل الإعلام العربية والدولية إلى التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن كشف هذه الجرائم يمثل ضرورة لمواجهة التضليل وإظهار الحقائق أمام الرأي العام العالمي.

- وصف العدوان الإسرائيلي

جاءت تصريحات عساف خلال أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث وصف الوضع في فلسطين بأنه "عدوان همجي غير مسبوق بلغ حدّ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الاعتداءات على المدن والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

- الإعلام الفلسطيني في مواجهة العدوان

وأشار الوزير إلى أن الإعلام الفلسطيني دفع ثمناً باهظًا في مواجهة العدوان، مستهدفة المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، مؤكداً أن الصحفي الفلسطيني، رغم الإمكانيات المحدودة، كان الأكثر قدرة على كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال. وأضاف أن 260 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا خلال العامين الماضيين، ما يعادل ربع العاملين في القطاع الإعلامي بغزة، مع تعرض أفراد من عائلاتهم للقتل بهدف ترهيبهم ووقف عملهم.

- الخسائر البشرية والمادية

وأوضح عساف أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 300 ألف فلسطيني، وتدمير نحو 80% من البنية التحتية بما يشمل المساكن والمدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس.

- انعدام التزام إسرائيل بالهدنة

وحول الهدنة المعلنة في 11 نوفمبر، أكد عساف أنها هشة ولم تلتزم بها إسرائيل، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة 800 آخرين خلال فترة الهدنة، إلى جانب تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

دعوة لمحاسبة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

وشدد الوزير على أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، ومؤكدًا أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لوقف العدوان.

اقرأ أيضًا:

البرهان:لا حياة في مناطق مليشيا الدعم السريع.. والجيش السوداني يسقط مسيرات انتحارية



توافق مصري سوداني على حفظ الأمن المائي للدولتين ورفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية



