فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لإدخال الخيام ومساندة نازحي غزة جويًا

طالبت الرئاسة الفلسطينية دول العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في السماح بدخول البيوت الجاهزة والخيام إلى قطاع غزة، في ظل الأحوال الجوية القاسية التي تهدد حياة المواطنين.

وأوضحت أن ما تبقى من خيام داخل القطاع متهالك وممزق، ولا يوفر الحماية من الأمطار أو البرد.



- دعوة لإزالة القيود والعراقيل الإسرائيلية

أكدت الرئاسة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ضرورة رفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون دخول البيوت المتنقلة ومعدات الإيواء. وشددت على أن استمرار هذه العراقيل يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الذي يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن بصورة خطيرة.

- كارثة إنسانية مركبة في غزة

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن ما يتعرض له النازحون في قطاع غزة يشكل "كارثة إنسانية مركبة"، بعد أن أغرقت العواصف الخيام المتهالكة، واضطرت الأسر، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، لمواجهة الأمطار والبرد دون أي مأوى آمن.



- تفاقم المعاناة الإنسانية وسط ظروف قاسية

تتصاعد معاناة المدنيين في غزة بشكل حاد، حيث يزداد الوضع الكارثي سوءًا يومًا بعد يوم، مهددًا حياة الفئات الأكثر ضعفًا، ويجعل الاحتياجات الإنسانية عاجلة وحرجة.



- نقص المأوى والإمدادات الأساسية يزيد الأزمة

العواصف الأخيرة زادت من معاناة السكان، إذ أغرقت الخيام المتهالكة، بينما يعاني المدنيون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، ما يجعل الحياة اليومية في القطاع صعبة للغاية.



- القيود الإسرائيلية تعمّق الأزمة الإنسانية

أوضح فتوح أن استمرار منع دخول المساعدات والخيام ومواد الإغاثة الضرورية لتدعيم أماكن الإيواء، يفاقم الوضع الإنساني ويعرض النازحين لمخاطر إضافية، خصوصًا في ظل الأمطار والبرد القارس.



- نداء عاجل للتدخل الدولي

حث المجلس الوطني المجتمع الدولي على التحرك الفوري لتقديم الدعم والمساعدة للمدنيين، وتخفيف المعاناة المتزايدة، قبل أن تتحول الأزمة الإنسانية إلى كارثة أوسع نطاقًا لا يمكن السيطرة عليها.



- اتهامات بانتهاك اتفاق شرم الشيخ

وأشار فتوح إلى أن منع دخول المساعدات الأساسية يمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاق شرم الشيخ، الذي يُلزم إسرائيل بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، لضمان حماية السكان وتلبية احتياجاتهم الملحة.

