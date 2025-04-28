توافق مصري سوداني على حفظ الأمن المائي للدولتين ورفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية

وصل اليوم إلى القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وكان في مقدمة مستقبليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي و توجه الزعيمين إلى قصر الاتحادية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين للبلدين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

السيسي والبرهان قد أجريا جلسة مباحثات مغلقة

بدوره فقد أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرهان قد عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.



و أوضح المتحدث أنه قد تم إستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان، بالإضافة إلى مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.



السيسي والبرهان قد بحثا أخر تطورات الأوضاع في السودان وملف الأمن المائي للبلدين

كما أوضح المتحدث الرسمي، أن المشاورات تناولت أيضًا التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية بإستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.

هذا وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل عدة أيام ، عن قرب إفتتاح سد النهضة، وذلك بعد إكتمال بناء 98% منه، وهي الخطوة التي إعتبرها الخبراء بحسب تقارير صحفية تأجيج للقلاقل مع دولتي المصب ، مصر والسودان، وذلك في ظل توقف المفاوضات الثلاثية خلال الفترة الأخيرة.

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