البرهان:لا حياة في مناطق مليشيا الدعم السريع.. والجيش السوداني يسقط مسيرات انتحارية

الرئيس السوداني البرهان يهاجم مليشيا الدعم السريع: "السودانيون يفرون من مناطقهم بسبب الإرهاب"

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المواطنين السودانيين لا يستطيعون العيش في أي منطقة تتواجد فيها مليشيا "الدعم السريع"، مشيرًا إلى أن السكان يفرون بمجرد دخول هذه المليشيات إلى مناطقهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال البرهان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن المدنيين الذين هُجّروا قسرًا من مدن الفاشر وبارا والنهود لم يتجهوا نحو نيالا أو الفولة أو أي منطقة تقع تحت سيطرة مليشيا "آل دقلو" الإرهابية، بل فضلوا السير لمسافات طويلة نحو مناطق سيطرة الدولة والجيش السوداني، حيث يجدون الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية.

وأشار البرهان إلى أن هذا الواقع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن "لا حياة مع هذه المليشيا"، مؤكدًا أن وجود الدعم السريع في أي منطقة يعني غياب الأمان واندلاع الفوضى وانعدام الخدمات.

السودان: الجيش يتصدى لهجمات بطائرات مسيرة تابعة للدعم السريع في مروي

ميدانيًا، أعلنت القوات المسلحة السودانية صباح اليوم الخميس عن نجاحها في التصدي لهجوم جوي نفذته مليشيا الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مواقع استراتيجية في مدينة مروي شمالي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الفرقة 19 مشاة أن الهجوم استهدف مقر القيادة العسكرية، مطار مروي، وسد مروي، إلا أن المضادات الأرضية السودانية تمكنت من إسقاط جميع الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت القيادة العسكرية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديد يمس أمن واستقرار الولاية الشمالية، مشيرة إلى أن جميع وحداتها في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تحركات معادية.

البرهان: دعم دولي مطلوب لإنهاء معاناة المدنيين

شدد البرهان على أن الشعب السوداني يعيش واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، بسبب جرائم مليشيا الدعم السريع، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف تمويل وتسليح المليشيا، والضغط عليها لوقف هجماتها ضد المدنيين.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تعمل على استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، وحماية المدنيين في جميع ولايات البلاد، لافتًا إلى أن الجيش يواصل عملياته ضد المليشيا في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر الكامل.

السودانيون يختارون الأمان على الخضوع للمليشيا

منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، شهدت البلاد موجة نزوح واسعة، حيث يفر آلاف المدنيين من مناطق غرب السودان إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في مؤشر واضح على رفضهم التعايش مع المليشيا.

ويرى مراقبون أن تصريحات البرهان تمثل رسالة واضحة بأن الجيش السوداني ماضٍ في مواجهة الدعم السريع حتى النهاية، مؤكدين أن موقف المدنيين الداعم للمؤسسة العسكرية سيعزز من فرص استقرار البلاد.