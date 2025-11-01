أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمى أبو ضيف: فخورة بتمثيل حضارة مصر أمام العالم

عبّرت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي أقيمت مساء السبت تحت سفح الأهرامات وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفود من عشرات الدول.

وقالت سلمى أبو ضيف في أول بيان لها بعد الحفل إن مشاركتها اعتبرتها من أهم وأفخر لحظات حياتها، فهي شعرت بأنها تمثل بلدها وحضارتها العريقة أمام العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأضافت:

“من أكتر لحظات حياتي فخرًا مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير وتمثيل بلدي وحضارتي وأجدادي. حسيت بحضورهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم وأبو الهول، في ليلة قليلة الأشخاص فيها حوالي. حسيت بهيبة بلدي وعظمتها اللي طول الوقت بشيلها في قلبي وبحكي للعالم كله عليها في أي بلد بزورها”.

وتابعت في حديثها عن مصر:

“هي مش بلد الحضارة والثقافة بس.. هي أم الدنيا كلها. وممتنة للحظة دي، وهفضل أحكي عنها لأولادي وأحفادي، لأن حب مصر موروث بيجري في دم كل مصري. وشكرًا لكل القائمين على تنفيذ الرؤية الحضارية اللي تليق باسم مصر وعظمتها”.

حفل عالمي ضخم في افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت منطقة الجيزة اليوم السبت احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الدولة، بالإضافة إلى وفود رسمية من أكثر من 70 دولة عربية وأجنبية.

ويُعد الافتتاح حدثًا ثقافيًا وتاريخيًا استثنائيًا، باعتباره أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، وواجهة جديدة للتاريخ المصري على الساحة الدولية.

نجوم الفن يشاركون في الحفل بعروض فنية مبهرة

ظهر عدد كبير من نجوم الفن في الفقرة الاحتفالية المرافقة للفعالية، من بينهم:

سلمى أبو ضيف

أحمد مالك

هدى المفتي

أحمد غزي

وقدم الفنانون استعراضًا فرعونيًا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، في مشهد بصري لفت الأنظار على مستوى عالمي.

كما شاركت الفنانة ياسمينا العبد بفقرة فنية مميزة، ضمن سلسلة عروض أحيت الليلة الفنية الاحتفالية.

مفاجأة الحفل.. ظهور مريم وأميرة أبو زهرة

من أبرز مفاجآت ليلة الافتتاح مشاركة العازفتين مريم وأميرة أبو زهرة، حفيدتي الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث قدّمتا مقطوعات موسيقية نالت إعجاب الحضور، وأكدت نجاح المزج بين الفن المعاصر والروح التاريخية للحفل.

79 وفدًا رسميًا في أكبر حدث ثقافي عالمي

شهد الحفل مشاركة 79 وفدًا رسميًا من حول العالم، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ورؤساء دول وحكومات.

وتعكس هذه المشاركة الكبيرة اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية، واعتزاز العالم بإطلاق هذا الصرح التاريخي على أرض مصر، باعتباره أحد أهم المشاريع الثقافية عالميًا في القرن الحالي.

حدث يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ المصريين

افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُمثل مجرد فعالية فنية، بل خطوة حضارية واقتصادية وثقافية مهمة، تهدف لجعل مصر مركزًا عالميًا للسياحة الثقافية، وحاضنة لآثارها التي تمتد لآلاف السنين.