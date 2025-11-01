الذكاء الاصطناعي يحتفي بالحضارة المصرية.. إقبال غير مسبوق على صورة بالزي الفرعوني

صورة بالزي الفرعوني.. تريند "الصور الفرعونية" يجتاح مواقع التواصل

شهدت الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير موجة رقمية غير مسبوقة، حيث تصدر تريند "الصور الفرعونية" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، ويرصد الموجز التفاصيل.



صورة بالزي الفرعوني.. فقد لجأ ملايين المصريين إلى تطبيق "جوجل جيميناي" Google Gemini لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في توليد صور شخصية لهم بالزي الفرعوني، في مشهد يعكس اعتزاز الشعب المصري بجذوره القديمة، واحتفاءه بحدث افتتاح المتحف الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

جوجل تستجيب بإطلاق عروض حصرية للمستخدمين

صورة بالزي الفرعوني.. استجابة لهذا الإقبال التاريخي، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق عروض اشتراك مجانية ومخفضة لبرنامجها الذكي "جيميناي" في مصر، تشمل اشتراكات مجانية لمدة شهر أو شهرين، وأخرى بأسعار رمزية لتشجيع المستخدمين على تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم الصور.

وقال المهندس أحمد عبد الفتاح، خبير الذكاء الاصطناعي، إن عروض غوغل تأتي نتيجة ملاحظة الإقبال الكبير من المصريين على توليد صور فرعونية احتفالية بالمتحف الكبير.

وأضاف أن "جوجل رصدت أكثر من 4 ملايين مستخدم مصري على الأقل خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم غير مسبوق في المنطقة".

رموز مصر في أجواء فرعونية رقمية

وأشار عبد الفتاح إلى أن موجة الصور لم تقتصر على المواطنين فقط، بل شملت الفنانين، الإعلاميين، والمؤثرين، وحتى بعض المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا بصورهم في أزياء فرعونية.

كما أضاف أن تطبيق "جيميناي" أتاح خلفيات متنوعة تحاكي الحضارة المصرية القديمة، من المعابد والمراكب النيلية إلى التماثيل والأهرامات والمسلات.

الذكاء الاصطناعي يتعلم من المصريين

من جانبه، أوضح المهندس أحمد حسيب، مدير إدارة تدريب الذكاء الاصطناعي بالمركز التكنولوجي المصري، أن هذا التفاعل الشعبي مثّل فرصة تدريب فريدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على التعرف إلى الثقافة المصرية.

وأكد أن "البرامج الذكية خضعت لتحديث عاجل بإضافة آلاف الصور الفرعونية لتوليد محتوى أكثر دقة، يتناسب مع رغبات المستخدمين المصريين".

وأضاف حسيب أن جوجل خفضت أسعار اشتراكات برنامجها "Gemini AI" بشكل كبير؛ إذ تراجعت باقة "AI Plus" من 250 إلى 124 جنيهًا شهريًا، بينما أصبحت باقة "AI Pro" مجانية لمدة شهر. أما الاشتراكات الموجهة للشركات الكبرى مثل "AI Ultra"، فانخفضت بنسبة 50% لتصبح 4400 جنيه بدلًا من 8800.

نهضة رقمية وثقافية متزامنة مع افتتاح المتحف الكبير

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبد الحميد، خبير الآثار بوزارة السياحة، إن انتشار الصور الفرعونية على السوشيال ميديا يعكس "فخر المصريين بحضارتهم الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام"، مؤكدًا أن الحدث يرسخ صورة مصر كـ"عاصمة للهوية الثقافية في العالم".

وأشار إلى أن التفاعل الشعبي لم يكن منظَّمًا، بل انطلق بعفوية تامة من حب المصريين لجذورهم، وهو ما منح الحدث زخمًا عالميًا موازياً لافتتاح المتحف الكبير.

خطوات إنشاء صورتك بالزي الفرعوني عبر Google Gemini

يمكن لأي مستخدم تحويل صورته إلى صورة فرعونية بخطوات بسيطة:

الدخول إلى موقع Google Gemini الرسمي. الضغط على علامة (+) لإضافة الصورة المراد تعديلها. كتابة الأمر: "اصنع لي صورة ملك/ملكة فرعونية". الضغط على "إرسال" وانتظار النتيجة، مع إمكانية تعديل الألوان والتفاصيل.

احتفال عالمي وافتتاح أسطوري

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من قادة وملوك وزعماء العالم، على أن يُفتح المتحف رسميًا للزيارة العامة في 4 نوفمبر،

وسيُنقل الحدث مباشرة عبر القنوات المصرية والمنصات الرقمية، وسط استعدادات ضخمة واحتفالات فنية وثقافية تعبر عن عظمة الحضارة المصرية.

