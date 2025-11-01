بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. رابط المشاهدة والموعد والقنوات الناقلة

العالم يترقب.. بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025

تتجه أنظار العالم، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إلى القاهرة حيث تنطلق فعاليات بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 في حدث يوصف بأنه الأضخم في تاريخ المتاحف العالمية ،ويرصد الموجز التفاصيل.

وتتيح هيئة المتحف المصري الكبير خدمة البث المباشر عبر المنصة الرسمية للمتحف، ليتمكن ملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها من متابعة لحظة بلحظة لأكبر احتفال حضاري في القرن الحادي والعشرين.

ويأتي بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك ورؤساء الدول، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية عالمية، تأكيدًا على مكانة مصر كقلب الحضارة الإنسانية ومهد التاريخ القديم.

موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 بث مباشر

تنطلق مراسم بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط استعدادات ضخمة تشمل عروضًا فنية واستعراضية مستوحاة من روح الحضارة المصرية القديمة، تليها جولة تعريفية داخل قاعات العرض الكبرى للمتحف.

ويُفتح المتحف أبوابه رسميًا للجمهور يوم 4 نوفمبر 2025، بعد اكتمال جميع مراحل التجهيز والاختبار النهائي للأنظمة التقنية والعرض المتحفي، ليستقبل الزائرين من مختلف دول العالم في تجربة غير مسبوقة تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا الحديثة.

رابط بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025

خصصت إدارة المتحف المصري الكبير رابطًا رسميًا يتيح للجمهور مشاهدة بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، عبر موقع gemcountdown.com ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف، بما في ذلك TikTok وYouTube.

كما تنقل الحدث مجموعة من القنوات المصرية والعربية لضمان تغطية شاملة، منها: القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز، DMC، الحياة، والقناة الأولى المصرية، إلى جانب القناة الوثائقية. وتؤكد تلك القنوات أنها ستبث بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 على الهواء مباشرة دون انقطاع.

تغطية عالمية غير مسبوقة لافتتاح المتحف المصري الكبير

يحظى بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 بمتابعة إعلامية عالمية واسعة، حيث حصل أكثر من 450 مراسلًا دوليًا من 180 وسيلة إعلامية على تصاريح التغطية، من بينهم مراسلون من أوروبا وأمريكا وآسيا والعالم العربي، لتوثيق الحدث التاريخي الذي يفتح فصلًا جديدًا في علاقة مصر بالحضارة العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن حفل الافتتاح سيُسجّل ضمن أكثر الأحداث الثقافية متابعة في عام 2025، مع تصدر وسم “#بث_مباشر_افتتاح_المتحف_المصري_الكبير” قوائم البحث على مواقع التواصل.

مواعيد الزيارة بعد الافتتاح الرسمي

أعلنت إدارة المتحف أن الزيارة ستُتاح للجمهور بدءًا من 4 نوفمبر 2025 وفق المواعيد التالية:

الأحد – الثلاثاء – الخميس: من 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

من 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 6 مساءً. السبت والأربعاء: من 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً، وقاعات العرض حتى 9 مساءً.

ويُتوقع أن يصبح المتحف المصري الكبير أبرز الوجهات السياحية في العالم عقب بث مباشر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، لما يحتويه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية على رأسها كنوز الملك توت عنخ آمون.

