رابط مباشر لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن توفير رابط مباشر على منصة تيك توك لبث حفل افتتاح المتحف، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة لمتابعة الاحتفالية على الشاشات من مشاهدة الحدث العالمي عن قرب، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال مسؤولو المتحف إن البث سيكون متاحًا على الرابط الخاص بالفعالية، ما يتيح لكل المهتمين متابعة كل تفاصيل الحفل والاحتفاء بإنجاز تاريخي يمثل مصر أمام العالم.

استعدادات نهائية للافتتاح العالمي

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق داخل المتحف، مع التركيز على كل التفاصيل التنظيمية واللوجستية لحفل الافتتاح المزمع يوم السبت، الأول من نوفمبر 2025. وتشمل هذه الاستعدادات تجهيز القاعات والقطع الأثرية، بالإضافة إلى تنظيم استقبال رسمي للرؤساء والملوك المشاركين في الاحتفالية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن حفل الافتتاح سيجسد صورة مصر الحضارية أمام العالم، من خلال تنظيم احتفالية مبهرة تجمع بين الفن والتاريخ والأصالة المصرية، مع التركيز على إبراز القطع الأثرية الفريدة.

مفاجآت قاعة الملك توت عنخ آمون

يستعرض المتحف مجموعة من التحف الملكية النادرة في قاعة توت عنخ آمون، أبرزها:

القناع الذهبي للملك

تابوت الملك

كرسي العرش الملكي

الأقراط الملكية

تمثال أنوبيس

المقصورة الكانوبية

صندوق المجوهرات ومروحة ريش النعام

وستتاح هذه التحف للجمهور مباشرة بعد انتهاء الحفل، ما يمثل فرصة فريدة لرؤية إرث الفراعنة عن قرب.

حضور رسمي وفني عالمي

يشهد الحفل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وملوك العالم، في احتفالية ستستمر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف. كما سيشارك في الفعاليات 250 فنانًا، بينهم 160 فنانًا مصريًا من كورال وصوليستات وعازفي آلات تقليدية وراقصين، إضافة إلى أوركسترا عالمي ضم نخبة من العازفين من 79 دولة، بإشراف الموسيقار الكبير هشام نزيه.

وأشار المنظمون إلى أن الحفل سيقوده مخرجو نقل المومياوات الملكية مازن المتجول وأحمد المرسي، مع مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية غير المسبوقة، ما يجعل افتتاح المتحف حدثًا ثقافيًا وفنيًا عالميًا.

افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يضع مصر على خارطة الثقافة والفنون العالمية، مع توفير كافة الوسائل لمشاركة المواطنين العالم أجمع هذه اللحظة الاستثنائية، سواء من خلال الحضور المباشر أو متابعة البث الرقمي على تيك توك.

