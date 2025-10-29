سيجنيفاي تضيء المتحف المصري الكبير بأحدث تقنيات التحكم الذكي للحفاظ على التراث

إضاءة المتحف المصري الكبير بأحدث تقنيات التحكم الذكي.. أعلنت شركة سيجنيفاي مصر، الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، عن نجاحها في تنفيذ مشروع ضخم للتحكم الذكي بالإضاءة داخل المتحف المصري الكبير، أحد أكبر وأهم الصروح الثقافية في العالم، ما يعكس التزام الشركة الدائم بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التجارب السياحية من خلال الاعتماد على أدوات وآليات التكنولوجيا الحديثة.

ويؤكد المشروع الاستمرار في تنفيذ رؤية سيجنيفاي التي تستهدف توظيف أحدث حلول الإضاءة الذكية في دعم المشروعات الثقافية الكبرى، فمن خلال الاستفادة من مرونة نظام التحكم في الإضاءة عبر تكنولوجيا Philips Dynalite ،يمكن تعديل مستويات الإضاءة ليلائم متطلبات المباني ذات الاستخدامات المعقدة والمتعددة لهذا الصرح متعدد الوظائف.

إضاءة المتحف المصري الكبير بأحدث تقنيات التحكم الذكي

الموجز ينقل التفاصيل، حيث تولّت سيجنيفاي تصميم وتوريد وتنفيذ نظام تحكم متطور بالإضاءة في المتحف، شمل تشغيل أكثر من 30,000 وحدة إضاءة وتركيب 10,000 جهاز من نظام Philips Dynalite، من ضمنها أجهزة استشعار الحركة والضوء، ووحدات تحكم DALI-2 المعتمدة، ولوحات تحكم مخصصة للمستخدمين، بالإضافة إلى برنامج الإدارة الرئيسيhead-end System Manager، كما تم دمج النظام بالكامل مع منظومة إدارة المبنى (BMS) لضمان كفاءة التشغيل والصيانة اليومية، مع إعداد مشاهد إضاءة مختلفة لكل قاعة بما يتناسب مع استخداماتها المتغيرة، مثل العرض الدائم، أو الفعاليات الخاصة، أو فترات الصيانة.

ويتميز ذلك النظام بقدرته على ضبط مستويات الإضاءة داخل القاعات والمعارض والممرات وفقًا لمستوى الإضاءة الطبيعة المتوفرة، ما يمنح الزوار تجربة بصرية راقية ومتناسقة تحافظ في الوقت نفسه على القطع الأثرية القيمة.

وتعليقًا على ذلك صرح محمد سعد الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي إفريقيا قائلاً: "نفخر في شركة سيجنيفاي بالمساهمة في إضاءة المتحف المصري الكبير أحد أعظم المشروعات الثقافية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع، وذلك من خلال حلول Philips Dynalite للتحكم الذكي بالإضاءة، تمكّنا من توفير نظام متكامل يتيح إدارة الإضاءة بكفاءة ومرونة عالية، بما يضمن الحفاظ على القطع الأثرية ويمنح الزوار تجربة استثنائية".

وأضاف: " يعكس المشروع التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية في مصر، وتقديم تكنولوجيا مستدامة وابتكار عالمي يدمج بين الحفاظ على التراث واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع رؤيتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال الإضاءة الذكية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030".

ويعتبر هذا المشروع نموذجًا عالميًا لتطبيق الإضاءة المستدامة داخل المنشآت الثقافية، حيث يعتمد نظام Philips Dynalite على مستشعرات الحركة والضوء الطبيعي لتقليل استهلاك الطاقة تلقائيًا، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في تقليل البصمة الكربونية للمتحف دون التأثير على جودة الإضاءة أو الحفاظ على القطع الأثرية، كما أنه بفضل تقنيات DALI وDyNet، ويتمتع المتحف بإمكانية إعادة برمجة وحدات الإضاءة بسهولة تامة ، ما يوفر مرونة كاملة لتعديل الاستخدامات المستقبلية للمساحات أو إضافة تجهيزات جديدة حسب الحاجة.

ولضمان تنفيذ الحلول بأعلى معايير الجودة التقنية والجمالية، فقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع Modernlite، وتحت إشراف مباشر من فريق سيجنيفاي. كما يعكس هذا التعاون نجاح الشراكة بين سيجنيفاي ووزارة السياحة والآثار في تنفيذ أحد أهم المشاريع الثقافية في تاريخ مصر الحديث، ويؤكد في الوقت نفسه على قدرة الشركة على دعم جهود الدولة لحماية التراث وتعزيز دور التكنولوجيا في دعم القطاع السياحي والثقافي.

ومع هذا الإنجاز ،ترسخ شركة سيجنيفاي مكانتها كشريك تقني موثوق به في كبرى المشاريع الثقافية في مصر والعالم، وتواصل دورها الريادي في تقديم حلول اضاءة ذكية ومستدامة تخدم الحاضر وتحافظ على إرث الماضي.

اقرأ أيضا:

افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر.. عرض أسطوري لتوت عنخ آمون

مدبولي: مراجعة وثيقة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنظيم الاقتصاد