اللمسات الأخيرة في الجيزة قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. استعدادات غير مسبوقة

الأنظار تتجه إلى الجيزة... فبعد ساعات تنطلق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، لتتجلى أمام العالم روعة الحضارة المصرية في أبهى صورها

ومع اقتراب لحظة الافتتاح، تتواصل جهود المحافظة على مدار الساعة لتظهر في أبهى صورها أمام الوفود الدولية ورؤساء وقادة العالم الذين سيحضرون الفعالية التاريخية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل جهود محافظة الجيزة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير خلال ساعات.

المتحف المصري لكبير

خطة تطوير المحاور المحيطة بـ المتحف المصري الكبير

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة نفذت خطة تطوير متكاملة تشمل رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية مثل شوارع المنصورية، النيل، مراد، البحر الأعظم، وطريق الفيوم، باعتبارها الممرات الأساسية المؤدية إلى المتحف.

وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت الرصف والتخطيط، وصيانة الأرصفة، وتجميل الواجهات، وزراعة المسطحات الخضراء لتقديم صورة حضارية تليق بمكانة مصر أمام العالم.

محافظ الجيزة

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار اليوم للانتهاء من جميع الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ظهور الجيزة بالمظهر الحضاري اللائق بهذا الحدث التاريخي.

لمسات جمالية تعكس هوية الجيزة

من جانبها، أشارت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة إلى أن فرق العمل انتهت من دهان الأسوار والأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة وتنفيذ جداريات فنية ورسومات فرعونية بأيدي شباب الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، في مشهد يعيد للأذهان عبق التاريخ المصري القديم.

الرسومات الفرعونية

وأضاف المحافظ أن هذه الجداريات تعكس الهوية البصرية الجديدة لمحافظة الجيزة، التي تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع جامعة القاهرة، وتتضمن رموزًا لأهرامات الجيزة ونهر النيل وجامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير، لتكون عنوانًا للنهضة الحضارية للمحافظة.

الجيزة تبث الحدث في كل مكان

وفي إطار حرص المحافظة على إشراك المواطنين في أجواء الافتتاح، أعلن المحافظ عن بث فعاليات الاحتفال داخل الأندية ومراكز الشباب من خلال 34 هيئة شبابية ورياضية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

شاشات العرض

وأكد أن المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الحدث العالمي والمشاركة في فرحة مصر بإنجازها التاريخي.

كما أطلقت المحافظة شاشات عرض كبرى في الميادين العامة والشوارع الرئيسية لبث المواد التوعوية والترويجية الخاصة بالمتحف، في خطوة تسعى إلى رفع الوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين وتعزيز الفخر الوطني.

تنسيق متكامل مع القطاع السياحي والفندقي

عقد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الفنادق والقطاع السياحي، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود الدولية المشاركة في الافتتاح، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتنسيق الخدمات لضمان أعلى مستويات التنظيم والراحة للزوار.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في الفنادق، ومراجعة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير فرق فنية ثابتة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

المتحف المصري

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيضع الجيزة على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير وتجميل سيجعلها نموذجًا حضاريًا يُحتذى به.

رمز عالمي للحضارة المصرية

وخلال جولاته الميدانية المستمرة، تابع المحافظ أعمال الإنارة والتشجير وتركيب الأعلام في الطرق المؤدية إلى المتحف، من ميدان الرماية وحتى مطار سفنكس الدولي، مرورًا بمحور 26 يوليو وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي.

وأشار النجار إلى أن هذه الأعمال لا تقتصر على المظهر الجمالي فقط، بل تشمل تطوير البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية بما يضمن سهولة انتقال الوفود الرسمية والسياحية.

جولات ميدانية

وشدد على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في تنفيذ الأعمال، لتكون الجيزة واجهة مشرفة لمصر أمام ضيوفها من أنحاء العالم.

التوعية المدرسية والهوية الوطنية

في بادرة لتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للحديث عن المتحف المصري الكبير وأهميته التاريخية والثقافية.

وأوضح أن الهدف هو غرس روح الانتماء والفخر في نفوس الطلاب وتعريفهم بعظمة حضارتهم المصرية القديمة.

مشروعات تكمل الصورة الحضارية

واستكمالًا للاستعدادات، افتتح محافظ الجيزة مركز “خوفو” للمؤتمرات بميدان الرماية، الذي جُهز بأحدث التقنيات لاستضافة الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات السياحية والثقافية.

وأكد أن المركز يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية بالمحافظة ويعزز من قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية مستقبلاً.

المتحف المصري

الجيزة بوابة مصر إلى العالم

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث سياحي أو أثري، بل هو مشروع وطني يجسد فخر كل مصري، ويعبر عن قوة الدولة المصرية في صون تراثها وتقديمه للعالم بصورة معاصرة تليق بتاريخها العريق.

وأكد النجار أن محافظة الجيزة تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتكون في أبهى صورة خلال الافتتاح المرتقب، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيخلّد اسم الجيزة عالميًا كرمز للحضارة والتاريخ والجمال.