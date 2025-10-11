مصر تفوز برئاسة منظمة العمل العربية بالإجماع للمرة الثانية على التوالي

رئيس منظمة العمل العربية.. في مشهد يعكس الثقة العربية في الدور المصري، أعاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية – وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية – انتخاب جمهورية مصر العربية ممثلة في محمد جبران وزير العمل رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، وذلك للعام الثاني على التوالي للدورة الـ103 والممتدة حتى أكتوبر 2026.

انتخاب مصر بالإجماع

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، جاءت إعادة انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم السبت في القاهرة، بدعوة من فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

اجتماع منظمة العمل العربية

انتخاب ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال

وخلال الاجتماع، اختار مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال، كما تم انتخاب المهندس ناصر الجريد من المملكة العربية السعودية ممثلًا عن فريق العمال، ضمن تشكيل هيئة رئاسة مجلس الإدارة الجديدة.

جبران: وحدة الصف العربي أولوية

أعرب محمد جبران عقب انتخابه عن شكره وتقديره لممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على ثقتهم، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

ودعا جبران إلى وحدة الصف العربي وتفعيل العمل التكاملي المشترك في مختلف المحافل الدولية بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز مكانتها عالميًا.

منظمة العمل العربية

جدول أعمال الاجتماع يناقش قضايا العمال العرب

يناقش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية على مدار اليوم عدة بنود مهمة، من أبرزها انتخاب هيئة رئاسة المجلس، واستعراض تقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل التنظيمية والمالية والإدارية، واستعراض تقرير حول نشاطات وإنجازات المنظمة خلال الفترة الماضية.

دعم عمال وشعب فلسطين

أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران وزير العمل المصري، ورئيس مجلس إدارة المنظمة في دورتها الثالثة بعد المائة، بيانًا من القاهرة اليوم السبت، أكد فيه دعمه الكامل لعمال وشعب فلسطين في مواجهة العدوان والاحتلال.

تأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد المجلس في بيانه موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإدارة شؤون الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على أن دعم الشعب الفلسطيني يُعد التزامًا عربيًا أصيلًا يعبّر عن وحدة الموقف تجاه القضية المركزية للأمة.

ترحيب بوقف إطلاق النار في غزة

ورحب مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وببدء عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، معتبرًا ذلك خطوة أولى نحو استعادة الحياة الطبيعية في القطاع بعد أشهر من الدمار والمعاناة.

كما ثمّن المجلس الجهود الدبلوماسية العربية التي أسهمت في تيسير تدفق المساعدات الإنسانية وإنجاح اتفاق التهدئة، مشيدًا بكل تحرك عربي ودولي ساهم في إنهاء الحرب المدمرة وتبني مسار السلام العادل والشامل.

مطالبة بمحاسبة الاحتلال وتعويض المتضررين

وطالب المجلس في بيانه بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار الجسيمة التي سببتها اعتداءاتها الوحشية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية والكرامة والعدالة.