زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيعوض تكلفته خلال عامين فقط

افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل تاريخي يضع مصر في صدارة المشهد العالمي

أكد عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل أعظم حملة ترويجية لمصر في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 محطة تليفزيونية عالمية ستنقل الحدث لحظة بلحظة، ما يمنح مصر دعاية مجانية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأضاف حواس في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن هذا الحدث لا يقتصر على كونه افتتاحًا لمتحف ضخم، بل يعد انطلاقة اقتصادية وثقافية جديدة ستنعكس على مختلف قطاعات الدولة.

المتحف المصري الكبير.. مشروع القرن واستثمار وطني ضخم

وأوضح حواس أن تكلفة إنشاء المتحف بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار، لكنه سيتحول سريعًا إلى مصدر دخل هائل، متوقعًا أن يسترد المشروع تكلفته خلال عامين فقط بفضل العائد السياحي والاقتصادي الكبير المنتظر.

وأشار إلى أن المتحف لن يجذب فقط عشاق الآثار والتاريخ، بل سيصبح وجهة عالمية للسياحة الثقافية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية على خريطة العالم.

عائد اقتصادي وسياحي يتجاوز التوقعات

أكد حواس أن افتتاح المتحف سيؤدي إلى انتعاش شامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل الجوي والنهري، مشيرًا إلى أن كل مصري سيشعر بالعائد المباشر لهذا المشروع، لأن السياحة تمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحركة السياحية المتوقعة بعد الافتتاح ستنعكس على فرص العمل، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية والخدمات، مما يخلق دورة اقتصادية إيجابية يستفيد منها جميع فئات المجتمع.

مصر تجمع بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد

وشدد عالم الآثار العالمي على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل هو رسالة حضارية واقتصادية تؤكد أن مصر قادرة على الجمع بين عظَمة الماضي وطموح المستقبل.

وتابع: "بعد افتتاح المتحف، ستدخل مصر مرحلة جديدة من الحضور العالمي، وسيصبح هذا المشروع أيقونة حضارية تمثل الهوية المصرية أمام العالم كله."

المتحف المصري الكبير.. فخر لكل مصري

يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور، ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء العالم، في حدث ينتظره ملايين المصريين والعاشقين للحضارة الفرعونية حول العالم.

بهذا الافتتاح، تستعيد مصر مكانتها كـ مركز عالمي للثقافة والتاريخ والسياحة، لتؤكد للعالم أن حضارتها القديمة ما زالت تلهم البشرية وتفتح أبواب المستقبل بثقة واقتدار.

