السوبرانو فاطمة سعيد تفتتح المتحف المصري الكبير

السوبرانو العالمية فاطمة سعيد تتألق في المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه الرسمي

تستعد مصر اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025، لحدث فني وثقافي ضخم ينتظره الملايين، حيث تُحيي السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حضور كوكبة من القادة والفنانين والشخصيات العامة، ليكون هذا الحدث تتويجًا لعظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الجمع بين الماضي المجيد والحاضر المشرق، ويرصد الموجز التفاصيل.

فاطمة سعيد.. أول فنانة تقف على مسرح المتحف المصري الكبير

ليست هذه المرة الأولى التي تعتلي فيها فاطمة سعيد منصة المتحف الكبير، إذ كانت في عام 2023 أول فنانة تغني على مسرحه، وقدمت آنذاك أغنية «مصر هي أمي» بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الأصالة والمعاصرة.

ولم تكتفِ فاطمة بالصوت الأوبرالي الساحر، بل أبهرت الجمهور العالمي بحركاتها الراقصة على أنغام “الرقصة البلدي بالعصاية”، في مشهد فني جسّد روح الثقافة المصرية أمام عدسات الإعلام الدولي.

من هي السوبرانو فاطمة سعيد؟

فاطمة سعيد هي مغنية أوبرا مصرية من طبقة السوبرانو، تقيم بين لندن وبرلين، وتُعد من أبرز الأصوات الأوبرالية في العالم، بدأت رحلتها الفنية منذ سن الرابعة عشرة، حيث درست الغناء الأوبرالي في جامعة هانس إيسلر للموسيقى في برلين، وحصلت على بكالوريوس الموسيقى عام 2013.

تألقت على أهم المسارح العالمية مثل أوبرا لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا شانغهاي في الصين، حيث جسّدت دور بامينا في أوبرا الناي السحري لموزارت، لتصبح سفيرة للفن المصري على الساحة الدولية.

جوائز عالمية وألبومات تخلّد صوتها

حصدت فاطمة سعيد العديد من الجوائز المرموقة، منها:

جائزة الإبداع المصرية لعام 2016 كأول مغنية أوبرا مصرية تفوز بها.

كأول مغنية أوبرا مصرية تفوز بها. جائزة أوبوس كلاسيك الألمانية عن ألبومها الأول «النور» الصادر عام 2020.

الألمانية عن ألبومها الأول الصادر عام 2020. جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024 تقديرًا لإسهامها في نشر الثقافة والفن المصري عالميًا.

كما أصدرت ألبومًا خاصًا بعنوان «تحية إجلال للموسيقار محمد عبد الوهاب» عام 2023، والذي أعاد تقديم تراث الموسيقار الخالد بروح أوبرالية معاصرة.

احتفالية المتحف الكبير.. تمازج بين الفنون المصرية والعالمية

يشارك في احتفالية المتحف المصري الكبير عدد من المطربين المصريين والعازفين العالميين، تحت قيادة مايسترو مصري، وبمشاركة 218 عازفًا وكورالًا وراقصًا، في مشهد يعكس التناغم بين التراث المصري والحداثة الفنية.

ومن المنتظر أن تُقدَّم عروض موسيقية واستعراضية توظّف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفن، لتكون الحفلة بمثابة لوحة عالمية على أرض مصر، تُعبّر عن روح الإبداع والتنوع الثقافي.

صوت مصر من قلب الحضارة

بهذا الحفل التاريخي، تُثبت فاطمة سعيد أن الفن المصري قادر على الوصول للعالمية، وأن صوتها ليس مجرد أداء أوبرالي، بل رسالة حضارية تحمل ملامح مصر القديمة بروح العصر الحديث.

فمن داخل أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، يعلو صوت فاطمة ليؤكد أن الفن هو الامتداد الحقيقي للحضارة، وأن مصر كانت ولا تزال مهد الإبداع الإنساني.

