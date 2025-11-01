السيسي وقرينته يرحبان بضيوف العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. ترحيب رئاسي بضيوف مصر في الحدث العالمي

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وواجهة حضارية جديدة تُعبر عن تاريخ مصر العريق وتقدمها المعاصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:

"يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها".

وأضافت:

"كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم.. ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر.. حضارة تبني مستقبل."

السيسي: من أرض الحضارة نرحب بقادة العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بضيوف مصر من قادة وزعماء العالم المشاركين في الافتتاح، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل تتويجًا لجهود طويلة تهدف إلى تقديم مصر الحديثة في ثوبها الحضاري والثقافي.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":

"من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، أُرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلماً جديداً، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

واختتم الرئيس كلمته قائلاً:

"أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".

حضور عالمي رفيع المستوى

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاحتفالية تشهد حضورًا دوليًا غير مسبوق يضم ملوكًا وملكات وأمراء وأولياء عهد من دول عدة، من بينها بلجيكا وإسبانيا والدنمارك والأردن والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والسعودية ولوكسمبورغ وموناكو واليابان وتايلاند.

كما يشارك في الافتتاح رؤساء عدد من الدول مثل ألمانيا والبرتغال وأرمينيا وكرواتيا وقبرص وغانا وفلسطين وجيبوتي والصومال والكونغو الديمقراطية، إلى جانب رؤساء وزراء من اليونان والمجر وبلجيكا وهولندا والكويت ولبنان ولوكسمبورغ وأوغندا.

وأشار الشناوي إلى أن الحفل يشهد أيضًا حضورًا وزاريًا وبرلمانيًا واسعًا من أوزبكستان وأذربيجان والجزائر وقطر والمغرب وتونس وسويسرا والسويد وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل والهند والصين وغيرها من الدول، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، منهم الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

المتحف المصري الكبير.. أيقونة تجمع الماضي بالحاضر

ويعد المتحف المصري الكبير مشروعًا وطنيًا ضخمًا يهدف إلى حفظ وعرض تراث مصر الفرعوني في أبهى صورة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مراحل التاريخ المصري القديم، ليصبح منارة ثقافية عالمية ومركزًا دوليًا للحضارة والمعرفة.

ويؤكد افتتاح المتحف أن مصر ماضية في طريقها نحو المستقبل، مستندة إلى حضارتها الممتدة لآلاف السنين، في رسالة سلام وتعاون إلى العالم أجمع من قلب العاصمة المصرية.

