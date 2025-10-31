آمال ماهر تبكي على الهواء: “ناقصني والدي”.. وتعلن تفاصيل حفلاتها المقبلة

تصريحات مؤثرة للفنانة آمال ماهر خلال ظهورها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، تحدثت فيها عن حياتها الشخصية، وفقدان والدها، ومشاركاتها الفنية الأخيرة، إلى جانب استعدادها لحفلات جديدة في نوفمبر المقبل، ويرصد الموجز التفاصيل.

آمال ماهر في ظهور صريح: "أنا قوية.. لكن غياب والدي صعب"

حلت الفنانة المصرية آمال ماهر ضيفة على برنامج "عندي سؤال" المذاع عبر قناة المشهد الإماراتية، ودخلت في حديث صريح حول حياتها الشخصية وما مرت به من مراحل صعبة خلال السنوات الماضية.

وقالت آمال ماهر في حديثها عن شخصيتها:

"أنا قوية في حياتي.. وصعب أبقى غلبانة.. والظروف والدنيا بتجبرنا نتغير.. وأنا اتغيرت كتير".

وأوضحت أن الإنسان الحقيقي يظهر حين يكون وحده مع نفسه، مؤكدة أن التجارب القاسية تمنح الإنسان صلابة وقوة أكبر.

بكاء آمال ماهر بسبب والدها

خلال اللقاء، لم تتمالك آمال ماهر دموعها عندما تطرقت إلى الحديث عن والدها الراحل، مؤكدة أنها ما زالت تشعر بوجوده رغم مرور 9 سنوات على وفاته، وقالت باكية:

"ناقصني والدي ولو كان في حياتي اليوم كانت حاجات كتير اتغيرت.. ووجوده جنبي كان بالدنيا.. وكنت هشكيله همومي".

وأضافت أنها تتذكره دائمًا في أدق تفاصيل حياتها، وتستعيد مواقفه ودعمه لها، مشيرة إلى أن صورته ومكانته لا تغيب عنها.

مشاركة قوية في احتفالية “وطن السلام”

وبعيدًا عن الجوانب الشخصية، شاركت آمال ماهر مؤخرًا في احتفالية “وطن السلام” في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الفنان محمد حماقي ومدحت صالح، وقدمت أغنية "شكرا يا حراس الحياة"، التي جاءت تقديرًا لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة ودورهم في حفظ الأمن.

وحظي أداء آمال بتفاعل كبير من الحضور، وسط تصفيق حار أثنى على الأداء والمضمون الإنساني للأغنية.

تكريم خاص في مهرجان الموسيقى العربية

كما تألقت آمال ماهر خلال افتتاح الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، حيث حصلت على تكريم خاص، وصعد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لتسليمها درع التكريم، قبل أن ينضم إليه رئيس دار الأوبرا الدكتور علاء عبد السلام على المسرح.

وقالت آمال خلال كلمة مؤثرة بعد التكريم:

"التكريم ده عزيز على قلبي أوي.. لأنه من بلدي مصر ومن وزارة الثقافة ومن مهرجان الموسيقى العربية"، معربة عن فخرها بانتصارات مصر وآخرها قمة شرم الشيخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفلات جديدة في نوفمبر

وتستعد آمال ماهر لإحياء سلسلة حفلات جماهيرية خلال الفترة المقبلة، أبرزها حفل كبير يجمعها بالفنان بهاء سلطان في قصر القبة يوم 28 نوفمبر المقبل.

ويُعد هذا الحفل افتتاحًا لسلسلة "Nemara Live" التي تضم مجموعة من الفعاليات الموسيقية بمشاركة كبار نجوم الغناء، وتُقام في مواقع أثرية وسياحية بهدف دعم السياحة وتعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية.

اقرأ أيضًا:

بعد جدل الفستان الأبيض.. آمال ماهر تكشف الحقيقة وتبشر جمهورها بألبوم جديد



آمال ماهر تطرب الجمهور في احتفالية ليلة رأس السنة بالسعودية

