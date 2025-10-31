بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لحادث نجل ريم سامي وتطور حالته الصحية

حادث مفاجئ يدخل نجل ريم سامي العناية المركزة

تصدر اسم الفنانة ريم سامي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن والدها الدكتور سامي عبد العزيز – أستاذ الإعلام الشهير – عن تعرض حفيده لحادث مؤلم أدى إلى دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحادث وقع نتيجة سقوط الطفل على رأسه بشكل مفاجئ داخل المنزل، ما استدعى نقله على الفور لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يُقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة الدقيقة داخل وحدة العناية المركزة.

الخبر أثار حالة من القلق بين متابعي الفنانة الشابة، التي فضّلت الصمت التام منذ لحظة وقوع الحادث وحتى إعلان والدها تفاصيل الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك».

والد ريم سامي يطمئن الجمهور: «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه»

في منشور مؤثر، كتب الدكتور سامي عبد العزيز:

«الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه.. ما إن سجدت لله شاكرًا نجاة حفيدي من حادث التصادم حتى فزعت بخبر إصابته وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركزة».

وأضاف:

«الحمد لله ثم الحمد لله، وأسجد لله حامدًا شاكرًا لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء. اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء، فالدعاء حصن المؤمن وسلامه».

كلمات الأب المفعمة بالإيمان والتسليم لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ونجوم الفن، الذين حرصوا على الدعاء للطفل بالشفاء العاجل، فيما تلقّت الفنانة ريم سامي رسائل دعم وتعاطف من متابعيها وزملائها في الوسط الفني.

ريم سامي تواصل نشاطها الفني رغم الأزمة

ورغم الحادث المؤلم، تستعد الفنانة ريم سامي لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «علي كلاي» الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026.

ويشارك في العمل أيضًا عدد من نجوم الدراما، بينهم درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ويعد هذا المسلسل ثاني تعاون بين ريم سامي والعوضي، بعد مشاركتهما السابقة في أعمال درامية ناجحة.

مصادر مقربة من أسرة الفنانة أكدت أن حال نجلها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، وأن الفريق الطبي المعالج قرر الاستمرار في مراقبته لحين الاطمئنان الكامل على استقرار حالته العصبية.

دعم واسع من نجوم الفن والإعلام

عدد من الفنانين والإعلاميين تفاعلوا مع الأزمة، حيث علّق المخرج محمد سامي – شقيق ريم – عبر حسابه قائلًا:

«ادعوا لابن أختي حبيب قلبي.. ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة».

كما كتبت الفنانة درة تعليقًا على منشور والد ريم:

«سلامة قلبه يا رب.. ربنا يطمّنك عليه ويفرحك بشفائه قريب».

فيما شارك المئات من جمهورها رسائل مؤازرة ودعاء، معبرين عن تضامنهم مع النجمة الشابة التي عرفها الجمهور بموهبتها الهادئة وحضورها القوي في الدراما المصرية.

دعوات بالشفاء وطمأنينة من الأسرة

حتى هذه اللحظة، تتابع ريم سامي حالة ابنها لحظة بلحظة وسط دعم كامل من عائلتها، وعلى رأسهم شقيقها المخرج محمد سامي.

وأكدت الأسرة أن الطفل بدأ يستجيب للعلاج تدريجيًا، وأنهم يتلقون يوميًا اتصالات من محبيهم للاطمئنان على حالته.

