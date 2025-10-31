رحمة محسن.. من بائعة قهوة إلى نجمة الغناء الشعبي وخلافها مع زوجها

رحمة محسن وزوجها.. من بائعة قهوة بسيطة إلى واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الأغنية الشعبية المصرية، شقت رحمة محسن طريقها نحو الشهرة بخطوات ثابتة ومليئة بالتحديات، لكن خلف أضواء الشهرة والنجاح، لاحقتها مؤخرًا أنباء عن خلاف بينها وبين زوجها، لتعود مجددًا إلى صدارة محركات البحث، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية مشرفة من الإنشاد الديني إلى الغناء الشعبي

وُلدت رحمة محسن في القاهرة عام 1993، وبدأت مشوارها الفني مبكرًا ضمن فرقة الإنشاد الديني بمسرح البالون وهي في الثانية عشرة من عمرها، قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ورغم موهبتها، اضطرت إلى العمل بائعة قهوة على سيارتها الخاصة في منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر قبل الشهرة، مؤكدةً أنها تفخر بتلك التجربة لأنها علمتها معنى الكفاح والرزق الحلال.

انطلاقتها الفنية وبداية الشهرة

برز اسم رحمة محسن عام 2024 عبر تطبيق «تيك توك»، بعد أن لاقت مقاطعها الغنائية تفاعلًا واسعًا. وفي أكتوبر من نفس العام، طرحت كليبها الأول «اسند ضهرك واقعد اتفرج» الذي تصدّر تريند «يوتيوب» لأسبوعين متتاليين.

وفي رمضان 2025، شاركت في مسلسل «فهد البطل» مع الفنان أحمد العوضي، وقدمت أغنيات ناجحة أبرزها «حفلة تنكرية» التي رسخت مكانتها كصوت شعبي صاعد.

زوج رحمة محسن.. من الدعم إلى الخلاف

كانت رحمة محسن دائمًا تشيد بدعم زوجها، الذي وقف إلى جانبها في بداياتها وأثناء أزمتها الصحية منتصف 2025، حين نُقلت إلى المستشفى بسبب الإرهاق. لكن مؤخرًا، بدأت تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن خلاف بينها وبين زوجها بسبب ضغوط العمل وكثرة الارتباطات الفنية.

ورغم تداول الشائعات، لم تؤكد رحمة محسن أو تنفِ الأمر صراحة، واكتفت بمنشور غامض عبر حسابها على «إنستجرام» قالت فيه:

«مش دايمًا اللي ساكت راضي، بس اللي بيحب فعلاً بيختار الصمت حفاظًا على اللي بينه وبين الناس اللي بيحبهم».

المنشور زاد من التكهنات حول وجود توتر في العلاقة الزوجية، خاصة بعدما لاحظ الجمهور اختفاء صورها مع زوجها من حساباتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على خلاف حقيقي.

جمهور الأهلي يدعمها

ورغم الجدل، تحافظ رحمة محسن على تواصلها المستمر مع جمهورها، خصوصًا مشجعي النادي الأهلي، الذي تعتبره رمزًا للإصرار والعزيمة. وتؤكد دومًا أن العمل والاجتهاد هما طريقها الوحيد لتحقيق النجاح، بغض النظر عن ما يُقال عنها أو عن حياتها الخاصة.

ما بين الشائعة والحقيقة

حتى الآن، ترفض رحمة محسن الرد المباشر على ما يتردد حول انفصالها أو خلافها مع زوجها، مؤكدة في تصريحات مقتضبة أنها «تركز على الفن والعمل فقط». ويؤكد مقربون منها أن العلاقة ما زالت قائمة، لكنها تمر بمرحلة هدوء وإعادة ترتيب أولويات بعد عام مزدحم بالنجاحات والضغوط.

قصة رحمة محسن وزوجها تحمل وجهين؛ الأول حكاية صعود من القاع إلى القمة، والثاني دروس في الصبر أمام ضغوط الشهرة، وبين دعم الزوج وخلافات الأيام، تظل رحمة نموذجًا للفنانة التي كسرت القوالب التقليدية وسارت في طريقها بثقة، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الأصوات في الأغنية الشعبية المصرية.

