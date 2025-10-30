بسبب رانيا منصور.. كريم بوجي يدخل في صراع مع غادة عادل في "وتر حساس 2"

كريم بوجي ضحية مكائد غادة عادل في وتر حساس 2

تفاصيل شخصية كريم بوجي في «وتر حساس»

كشف الفنان كريم بوجي، تفاصيل شخصيته في مسلسل وتر حساس، للفنانة غادة عادل، وباقي أعماله الفنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال كريم بوجي، إنه خلال أحداث مسلسل «وتر حساس» يجسد شخصية حسام، خطيب هاجر (الفنانة رانيا منصور) وذلك بعد طلاقها من شخصية هاشم القاضي والد فريدة (الفنانة غادة عادل) التي تدبر مكيدة كي تطلق والدها من هاجر، فيكتشف بعد ذلك أن فريدة خدعته بعد رفده من عمله، مشيرا إلى أن فريدة (الفنانة غادة عادل) تستغله مرة أخرى في مكيدة لتطلق والدها (كمال أبو رية) من رغدة (هيدي كرم).

وتابع كريم بوجي، أنه بعدما قامت فريدة (غادة عادل) باستغلاله، وأوقعته في مشاكل مع والدها هاشم القاضي (كمال أبو رية) تخلت عنه وتسببت له في مشكلات كثيرة.

أعماله الفنية المقبلة

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال كريم بوجي إنه لم يتعاقد على أعمال في دراما رمضان حتى الآن، وأنه ينتظر الاستقرار على عمل خلال الفترة المقبلة.

أحداث الموسم الثاني من «وتر حساس»

ويتناول الجزء الثانى من المسلسل قضايا اجتماعية متنوعة كما في الموسم الأول، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وترقبًا كبيرًا من الجمهور، لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة.

أبطال «وتر حساس 2»

وانضم إلى أبطال الجزء الثانى من مسلسل "وتر حساس" الفنانة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثانى انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدى، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

مشاركاته الفنية السابقة

وشارك كريم بوجي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "العودة"بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل.

آخر أعماله

وكان أخر أعماله الفنية مسلسل لحظة غضب ويشارك في ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

