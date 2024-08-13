رانيا منصور لـ الموجز : لا يوجد وصفة سحرية للزواج وهذه أعمالي المقبلة

أعربت الفنانة الشابة رانيا منصور عن مشاركتها في مسلسل الوصفة السحرية الذي تصدر التريند منذ عرض أولي حلقاته، وشارك به باقة من ألمع النجوم أبرزهم شيري عادي ، عمر الشناوي ، بسمة داوود ، لقاء سويدان ، وآخرون.

كيف اختارت رانيا منصور دورها في الوصفة السحرية ؟

تواصلت جريدة الموجز مع الفنانة رانيا منصور للتحدث معها حول شخصيتها البارزة في مسلسل الوصفة السحرية والكشف عن كواليس دورها قائله: شاركت في المسلسل نظراً لاسم المخرج الكبير خيري سالم وبعد ما شركة الإنتاج تواصلت معي وبلغتني بالتفاصيل وفريق العمل حبيت الفكرة وحسيت أن دوري هيكون ظاهر وسط باقة من أجمل والمع النجوم.

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وأشارت إلى أنها عندما قرأت دورها فى المسلسل وجدت أن الشخصية التى تقدمها مهمة ومؤثرة فى صناعة الأحداث.

متي ظهرت شخصية هالة الشناوي في مسلسل الوصفه السحرية ؟

عندما كلمتني شركة الإنتاج كانوا بالفعل بدأو في المسلسل ، واتفقوا معايا بأن شخصيتي "هالة الشناوي" سوف تظهر من الحلقة الـ 15 ، ولكني لم أقلق بعدم ظهوري في أول حلقات المسلسل.

رانيا منصور

هل تؤمنين فى الحقيقة بوجود وصفة سحرية لزواج ناجح ؟

أكدت رانيا منصور لا طبعًا لا توجد وصفة سحرية للزواج لأن كل شخص له الوصفة الخاصة به، فما يناسبنى قد لا يناسب غيرى؛ لذا فلا توجد أى وصفة ثابتة تصلح لكل الناس.

أعمال تحقق مشاهدات أعلي في موسم الاوف سيزون ام موسم رمضان ؟

أوضحت الفنانة أن هناك أعمال ينتظرها الجمهور في رمضان ، وهناك أعمال في موسم الاوف سيزون يحقق مشاهدات ونجاحات اكبر لانه لايوجد تزاحم في الأعمال ، علي عكس شهر رمضان بيكون في أعمال كثيرة ومتعددة ، والجمهور بيكون في حيرة يتابع ايه؟ لذلك أجد أن عرض العمل في موسم الاوف سيزون بيكون لديها فرصة ذهبية للحصول علي اهتمام ومشاهدات أكثر.

رانيا منصور



أعمال رانيا منصور المقبلة

أكدت رانيا منصور أنها بدأت في تصوير فيلم جديد مع الفنان تامر حسني ، كما يوجد فيلم ومسلسل آخرين ما زالوا في مرحله التفكير ولكن لم اوقع عقودهم حتي الآن.

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