بسمة داود تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مسلسل "الوصفة السحرية".. تفاصيل

أعلنت الفنانة بسمة داود، عن إصابتها في عينها، أثناء تصوير أحد مشاهد شخصية "نهلة"، التي تقدمها في مسلسل "الوصفة السحرية"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاركت بسمة جمهورها بصورة لإصابتها، وعلقت عليها قائلة:"انهاردة اتعرض مشهد الخناقة اللي راحت فيها الشلة للسجن، ووقت التصوير اخدت بوكس في عيني تسبب في خدش في القرنية وكدمات في العين وحتى الآن لم يستدل على مرتكب الواقعة، ابحث مع الشرطة مين اداني بوكس في عيني؟".

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من النجوم منهم شيري عادل، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، وسلوى عثمان، و كوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل من تأليف مصنع الحكايات برئاسة هاني سرحان، فكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي، إيرين يوسف، مي سعيد، وإخراج خيري سالم.



قصة مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور قصته في إطار درامي اجتماعي، من 45 حلقة حول المشاكل التي تواجه الأزواج في بداية زواجهم، كما يسلط العمل الضوء على المشاكل الخاصة التي تقابل الأشخاص المقبلة على الزواج، والمسلسل يتناول قصة زواج دينا من مالك، ثم تعثر دينا على كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح، وأثناء نظرتها داخله تجد عنوان سنة أولى زواج، فتقم بقراءة ذلك الموضوع، وتجد أن معظم ما بداخله عكس الواقع، وهذا يجعلها تأخذ قرارات تتسبب في إنقلاب حياتها رأسًا على عقب، وتؤثر تلك القرارات على من حولها.



مسلسل حكايات جروب الدفعة

كما عرض مؤخرًا لبسمة داود، على منصة Watch it مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، والذي يشارك فيه نجوم مثل شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف، وصفاء الطوخي، وآخرون من النجوم، هذا المسلسل من سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، بإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، ومن إخراج محمد عبد السلام.

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