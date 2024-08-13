حودة بندق يحتفل بتصدر أغنية "روقان" للتريند ويستعد لطرح ألبوم جديد.. تفاصيل

حرص النجم حودة بندق، على الاحتفال بتصدر أحدث أغانيه التي حملت عنوان "روقان" المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى منصات الموسيقى، والأغنية طرحت ضمن أحداث مسلسل “رحيل”، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل الاحتفال، أقيم الاحتفال في استوديو بالتجمع الخامس، حيث حضر صناع الأغنية مثل الموزع رامي المصري والشاعر أحمد الجوكر، وتم تقطيع التورتة وسط أجواء احتفالية، مع التقاط الصور التذكارية وتغطية إعلامية من الصحفيين والقنوات الفضائية.

وفي سياق آخر، يستعد المطرب حودة بندق، لطرح ألبوم جديد يضم 10 أغاني، بالتعاون مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، كما يخطط لإحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

أغنية "بعت قلبي ليه"لـ حودة بندق

ومن جهة أخرى، حققت أغنيته الأخيرة "بعت قلبي ليه" 280 ألف مشاهدة بعد طرحها قبل أسبوعين، وهي من غنائه وألحانه وتوزيعه، بينما كتب كلماتها حسين خالد وسجلها أحمد الخضري، وميكس وماستر رامي المصري.

تفاصيل أغنية روقان لـ حودة بندق

أما أغنية روقان، فحققت 30 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت من كلمات أحمد يوسف، ألحان حودة بندق، رامي المصري، وتوزيع ومكس وماستر رامي المصري.



كلمات أغنية "بعت قلبي ليه" لحودة بندق

وجاءت كلمات أغنية "بعت قلبي ليه" لحودة بندق كالآتي: بنودع اللي راح وبنقفل ببانو.. بنسك بالمفتاح على كل اللي خانو.. عايزين من الحب محبه.. وحد يحبنا حبه كمان.. نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه.. الزعل مش عشانا والدلع ده لينا.. الحاجه الحلوه دايما اللي تليق علينا.. جيلنا اللي يقدرنا.. عشان نستاهل حب كبير.. وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز ياذينا.

أبطال مسلسل رحيل

وشارك في بطولة مسلسل رحيل بجانب النجمة ياسمبن صبري، كل من محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، حازم سمير، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

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