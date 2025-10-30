قصة رحمة محسن..تفاصيل الفيديوهات المسربة وصدامها مع أزواجها السابقين بعد تصدر التريند

تصدرت المطربة الشعبية رحمة محسن تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تقدَّم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل، وعلى الرغم من نفيها المستمر، فإن الجدل تصاعد بعد تداول مقاطع وصور منسوبة لها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى بدء التحقيقات الرسمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل البلاغ ضد رحمة محسن

وفقًا لنص البلاغ، اتهم مقدِّم الشكوى المطربة رحمة محسن بتصوير نفسها في أوضاع غير لائقة، ونشر تلك المقاطع على أكثر من منصة، من بينها تطبيق "تليجرام". وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتواصل جهات الأمن حاليًا فحص المقاطع والصور المتداولة لتحديد صحتها وملابسات نشرها، مؤكدة أنه في حالة ثبوت صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة.

عودة القصة إلى الواجهة

قضية رحمة محسن ليست جديدة؛ فقد تصدرت المطربة الترند سابقًا بسبب خلافات مع أزواجها السابقين، وبعد ظهور المقاطع الأخيرة، اشتعل الجدل من جديد عبر مواقع التواصل، فيما اعتبره البعض محاولة انتقام أو تصفية حسابات شخصية.

بلاغ الطليق الأول: اتهام بالخيانة الزوجية

في واقعة تعود إلى أبريل 2022، حرر طليقها الأول محضرًا داخل قسم شرطة الأهرام، قال فيه إنه كان يعمل بالسعودية، وتلقى اتصالات من الجيران تفيد بتردد رجل غريب على منزل الزوجية بمنطقة حدائق الأهرام، وبقائه حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأكَّد في أقواله أنه عاد للقاهرة فور علمه، واستعان بالجيران وحارس العقار، ثم استدعى النجدة. وذكر أن أحد الجيران التقط صورة للرجل وهو يقفز من البلكونة، قبل هروبه. وأكد الزوج في المحضر أنه يعتبر ذلك خيانة زوجية، وطالب بإثبات الحالة واستكمال التحقيقات القانونية.

الطليق الثاني ينفي التسريب ويتهمها بالتشهير

أما طليقها الثاني، أحمد فكري، فنفى تمامًا تورطه في تسريب المقاطع المتداولة، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.

وقال في تصريحات صحفية إنه تزوجها قبل شهرتها، وإن علاقاتها وخلافاتها كانت سببًا في الطلاق، مؤكدًا:

"مش هسيب حقي، وسمعتي فوق أي شيء".

وأشار إلى أنها تواصلت معه منذ فترة رغبة في العودة، لكنه فوجئ بانتشار وثيقة زواجهما على مواقع التواصل دون وثيقة الطلاق.

بلاغ رحمة محسن ضد طليقها: ابتزاز وطلب فدية مالية

رحمة محسن ردّت بإجراءات قانونية، حيث حررت بلاغًا ضد طليقها الثاني بتهمة تسريب المقاطع وابتزازها ماليًا.

وكشفت شقيقتها، طاهرة محسن، أن المقاطع كانت على هاتفه، وأنه سبق وطلب منها 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشرها.

وأضافت شقيقتها أن رحمة تعيش حالة نفسية صعبة قائلة:

"أختي منهارة.. وحرام اللي بيحصل".

كما أكد دفاع الفنانة رحمة محسن في البلاغ أن المتهم أرسل تهديدات عبر أرقام خارج مصر، يطالب فيها بالمبلغ المالي مقابل عدم نشر المقاطع، مما سبب لها أذى نفسيًا وضررًا لسمعتها وحياتها الفنية.

وطالبت رحمة في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتهم للمحاكمة.

تحقيقات مستمرة وترقب للرأي العام

الأجهزة الأمنية لا تزال تفحص الأدلة الرقمية، بينما يتابع جمهور مواقع التواصل القضية لحظة بلحظة، بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

