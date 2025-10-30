الفول الجاهز وراء انتشار أنيميا فقر الدم بين الكبار والصغار

الفول.. أنيميا فقر الدم تهدد الأسر المصرية بسبب العادات الغذائية الخاطئة

حذر خبراء التغذية من تزايد معدلات الإصابة بـ أنيميا فقر الدم في مصر بين الكبار والصغار خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الاعتماد المفرط على الوجبات الجاهزة والسريعة، وتراجع الاهتمام بالطعام المنزلي المتوازن والغني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، أن المرض لم يعد مقتصرًا على فئات عمرية محددة، بل أصبح واسع الانتشار بسبب أنماط الأكل الخاطئة، مشيرًا إلى أن بعض الأطعمة التي يظنها الناس صحية — وعلى رأسها الفول الجاهز — تعد من أبرز أسباب تفاقم هذه المشكلة الصحية.

الفول الجاهز.. غذاء شعبي يسبب فقر الدم

قال نزيه إن الفول المدمس الجاهز الذي يُباع في المطاعم وعربات الفول يحتوي على مواد قد تسبب الإصابة بـ أنيميا فقر الدم، موضحًا أن الفول بطبيعته من البقوليات ذات القشرة السميكة، وهذه القشرة مغطاة بمادة تُعرف باسم "الفيتيك أسيد" (Phytic Acid)، وهي تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، ما يؤدي بمرور الوقت إلى نقص مستوياته في الدم.

وأضاف أن الطريقة الصحيحة لتحضير الفول في المنزل تتطلب نقعه لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم غسله جيدًا قبل الطهي للتخلص من تلك المادة الضارة، والتي تظهر على شكل رغوة بيضاء في الماء.

مطاعم الفول تستخدم مواد كيميائية ضارة

وأشار نزيه إلى أن مطاعم الفول الشعبية لا تتبع هذه الخطوات الصحية، إذ لا تنقع الفول ولا تغسله جيدًا قبل الطهي، ما يجعل مادة الفيتيك أسيد باقية على القشرة، مسببة أضرارًا على المدى الطويل.

وتابع أن بعض المطاعم والعربات، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والأنابيب، تلجأ إلى تقليل وقت الطهي باستخدام مادة كيميائية تُعرف باسم "إيتيتا"، تساعد على نضج الفول في نحو 45 دقيقة فقط، بدلًا من 7 ساعات، لكنها مادة خطيرة تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي وتُضعف امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى.

نصائح غذائية للوقاية من أنيميا فقر الدم

شدد استشاري التغذية على ضرورة الابتعاد عن تناول الفول الجاهز والاعتماد على تحضيره في المنزل بطريقة صحية وآمنة، لضمان خلوه من أي مواد كيميائية أو شوائب تضر بالصحة. كما نصح بتناول أطعمة غنية بالحديد مثل الكبدة، السبانخ، البنجر، العدس، والتفاح، بجانب فيتامين "سي" الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

كما أوصى الأمهات بضرورة متابعة تغذية الأطفال بشكل جيد، لأن أنيميا فقر الدم في الصغر تؤثر على التركيز والنمو الذهني والجسدي، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ من الغذاء الصحي المتوازن الذي يعتمد على الطعام المنزلي الطازج.

يُعد الفول من الأطعمة المصرية الشعبية الغنية بالبروتين والألياف، لكنه قد يتحول إلى خطر صحي إذا لم يُحضّر بطريقة سليمة، لذلك ينصح الخبراء بعدم شراء الفول الجاهز من المطاعم والعربات، والاعتماد على الطهي المنزلي لتجنب الإصابة بـ أنيميا فقر الدم والحفاظ على صحة أفراد الأسرة.

