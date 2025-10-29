الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن تطبيق التوقيت الشتوي 30 أكتوبر 2025

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي على جميع رحلات القطارات، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 ، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند حلول منتصف الليل، لتصبح الساعة 11:00 مساءً من اليوم نفسه ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



- تعديل مواعيد القطارات خلال فترة الانتقال للتوقيت الجديد

أوضحت الهيئة في بيانها أن القطارات التي تقوم بين الساعة 11:00 و11:59 مساءً بالتوقيت الصيفي، سيتم احتساب قيامها مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي.

أما القطارات التي تكون في مسيرها أثناء لحظة تغيير الساعة، فستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط السير أو مواعيد التوقف، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا.



- انتظام الحركة وفق التوقيت الشتوي الجديد

أكدت الهيئة أن جميع رحلات القطارات التي تنطلق بعد منتصف الليل ستسير وفق التوقيت الشتوي الجديد، مشددة على ضرورة التزام الركاب بالمواعيد المعدلة ومراعاة فروق التوقيت عند التخطيط لرحلاتهم.



- دعوة للالتزام والانضباط في المواعيد

ودعت الهيئة جميع الركاب إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواءمة مواعيد سفرهم مع التعديل الزمني الجديد، مؤكدة حرصها المستمر على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدمات نقل آمنة ومنضبطة تلبي احتياجات جمهور المسافرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

