ننشر مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت على خطوط السكة الحديد

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام تشغيل رحلاتها اليومية بالقطارات المكيفة والروسي على مختلف خطوط الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على تسهيل حركة التنقل بين المحافظات وتقديم خدمات مريحة وآمنة للمواطنين.

وتعمل الهيئة على متابعة سير الرحلات أولاً بأول لضمان الانضباط في المواعيد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، بما يواكب خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة النقل في مصر.

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز جدول أبرز مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت على أهم الخطوط بمحافظات الجمهورية.

- خط «الإسكندرية – القاهرة»

قطار 8 روسي تهوية: قيام الساعة 5:10 صباحًا.

قطار 902 مكيف: 6:00 صباحًا.

قطار 906 مباشر: 7:00 صباحًا.

قطار 900 مكيف: 8:15 صباحًا.

قطار 912 مكيف: 11:30 صباحًا.

قطار 914 مكيف: 1:00 ظهرًا.

قطار 916 مباشر: 2:00 ظهرًا.

قطار 922 مكيف: 3:30 عصرًا.

قطار 928 مكيف: 7:00 مساءً.

قطار 930 مكيف: 8:10 مساءً.

قطار 18 روسي: 1:10 ظهرًا.

قطار 28 روسي: 8:20 مساءً.

- خط «القاهرة – الإسكندرية»

قطار 119 تهوية: 5:00 صباحًا.

قطار 903 مكيف: 6:00 صباحًا.

قطار 905 VIP مباشر: 9:00 صباحًا.

قطار 911 مكيف: 10:00 صباحًا.

قطار 917 VIP مباشر: 3:00 عصرًا.

قطار 921 مكيف: 6:00 مساءً.

قطار 931 مكيف: 8:15 مساءً.

قطار 2023 «تالجو»: 2:00 ظهرًا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة: 5:00 عصرًا.

- خط «القاهرة – أسوان»

قطار 1902 مكيف: 12:20 صباحًا.

قطار 980 VIP: 8:00 صباحًا.

قطار 982 VIP: 12:00 ظهرًا.

قطار 986 مكيف: 2:00 ظهرًا.

قطار 990 مكيف سوهاج: 4:00 عصرًا.

قطار 2006 مكيف: 5:15 عصرًا.

قطار 2012 مكيف: 5:30 عصرًا.

قطار 976 VIP: 8:00 مساءً.

قطار 2014 VIP: 9:00 مساءً.

قطار 996 مكيف: 10:00 مساءً.

- خط «أسوان – القاهرة»

قطار 2011 VIP: 5:15 صباحًا.

قطار 981 VIP: 5:30 صباحًا.

قطار 983 VIP: 7:30 صباحًا.

قطار 2013 مكيف: 2:05 ظهرًا.

قطار 2007 VIP: 3:15 عصرًا.

قطار 997 VIP: 8:45 مساءً.

قطار 989 إسباني مطور: 11:00 مساءً.

قطار 2031 «تالجو»: 7:00 مساءً.

- خطوط الوجهين البحري والقبلي الأخرى

قطار 88 الإسكندرية – أسوان (مكيف): 5:00 مساءً.

قطار 934 الإسكندرية – الأقصر VIP: 1:10 ظهرًا.

قطار 935 الأقصر – الإسكندرية VIP: 10:40 مساءً.

قطار 1008 الإسكندرية – أسوان (روسي): 7:50 مساءً.

قطار 2008 الإسكندرية – أسوان VIP: 8:00 مساءً.

قطار 85 أسوان – القاهرة (نوم): 8:20 مساءً.

- خط «القاهرة – طنطا – المنصورة»

قطار 948 سياحي المنصورة – القاهرة: 5:35 صباحًا.

قطار 1914 سياحي المنصورة – شبرا الخيمة: 6:35 صباحًا.

قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة – المنصورة: 3:35 عصرًا.

قطار 65 ركاب طنطا – المنصورة: 4:50 عصرًا.

ملاحظة:

تُنصح جميع الركاب بالوصول إلى المحطة قبل موعد القيام بـ 15 دقيقة على الأقل لتأكيد الحجز وضمان السفر في الميعاد المحدد.

