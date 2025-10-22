ننشر مواعيد قطارات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في الوجهين البحري والقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، على خطوط الوجهين البحري والقبلي، مؤكدة انتظام الرحلات وفق الجداول الرسمية، وسط تطبيق كامل لإجراءات الأمان والسلامة داخل المحطات والقطارات لضمان راحة الركاب ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأشارت الهيئة إلى أن خطة التطوير الحديثة ساهمت في تحسين كفاءة القطارات المكيفة والروسية، وجعلها الخيار الأكثر أمانًا وسرعة للتنقل بين المحافظات.

تشهد الرحلات انتظامًا على مدار اليوم، وجاءت أبرز المواعيد كالتالي:

- مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية – القاهرة»

قطار 8 روسي تهوية: قيام 5:10 ص.

قطار 902 مكيف: قيام 6:00 ص.

قطار 906 مكيف مباشر: قيام 7:00 ص.

قطار 900 مكيف: قيام 8:15 ص.

قطار 912 مكيف: قيام 11:30 ص.

قطار 914 مكيف: قيام 1:00 ظ.

قطار 916 مكيف مباشر: قيام 2:00 ظ.

قطار 922 مكيف: قيام 3:30 م.

قطار 928 مكيف: قيام 7:00 م.

قطار 930 مكيف: قيام 8:10 م.

- مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة – أسوان»

تبدأ الرحلات من منتصف الليل وحتى التاسعة مساءً، وتشمل:

قطار 1902 مكيف: قيام 12:20 ص.

قطار 978 ثالثة مكيفة: قيام 6:30 ص.

قطار 980 VIP: قيام 8:00 ص.

قطار 990 مكيف (إلى سوهاج): قيام 4:00 م.

قطار 2006 مكيف: قيام 5:15 م.

قطار 2012 مكيف: قيام 5:30 م.

قطار 988 ثالثة مكيفة: قيام 7:10 م.

قطار 976 VIP: قيام 8:00 م.

قطار 2014 VIP: قيام 9:00 م.

خدمات الحجز الإلكتروني

وأكدت الهيئة استمرار العمل بجميع مكاتب التذاكر بالمحطات، مع إمكانية الحجز عبر تطبيق "قطارات مصر" لتسهيل الخدمة على المواطنين.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم الصعود للقطارات دون تذاكر، تجنبًا للعقوبات المقررة.

