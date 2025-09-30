ننشر مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابًا وإيابًا غداً الأربعاء

يعتمد العديد من المواطنين على القطارات كوسيلة نقل فعالة وآمنة، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف.

تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار جداول مواعيد القطارات المكيفة والروسية يوميًا على مختلف خطوط الشبكة الحديدية.

يحرص موقع ”الموجز” على تقديم قائمة محدثة بمواعيد هذه القطارات التي تتطلب الحجز المسبق، لضمان تلبية احتياجات المسافرين وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

مواعيد القطارات التالجو على خط «القاهرة - الإسكندرية»

- موعد قيام 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

- موعد قيام القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

- موعد قيام القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- موعد قيام القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- موعد قيام قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- موعد قيام قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

مواعيد القطارات القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

- ينطلق قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.

- ينطلق قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالي.

- ينطلق قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 2.00 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 2.25 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 3.35 عصرا.

- ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 مساء.

- ينطلق قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 5.10 مساء.

- ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

- ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 1.25 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية »روسي« الساعة 4.30 ظهرا.

- ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 5:00.

- ينطلق قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

- ينطلق قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة -الإسكندرية الساعة 07:15 مساء.

- ينطلق قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة»

قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:10

قيام قطار 3024 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 10:00.

قيام قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قيام قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قيام قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قيام قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قيام قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا.

قيام قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

قيام قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

قيام قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.00 مساء.

قيام قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.10 مساء.

قيام قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 10.00 مساء.

قيام قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 1.10 ظهرا.

قيام قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - أسوان»

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 4.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 5.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 7.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 9.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 9.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 11.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر «روسي» موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر «روسي» موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط «روسي» موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 6.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.

مواعيد القطارات القطارات المكيفة والروسي على خط «أسوان - القاهرة»

قطار 3025 ثالثة مكيفة «أسوان- القاهرة» قيام الساعة 04:10.

قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 3.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 4.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 8.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 7.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 1.50 ظهرا.

قطار رقم 1015 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 5.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 6.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 11.20 مساء.

قطار رقم 833 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 12.10 مساء.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 5.35 مساء.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 12.05 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس

يقوم قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 5.00 بعد الظهر.

يقوم قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

يقوم قطار رقم 163 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 4.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 164 الإسكندرية أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر موعد قيامه الساعة 9.10 مساء.

يقوم قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.30 مساء.

يقوم قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 1008 الإسكندرية أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 7.35 مساء.

يقوم قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز » موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

يقوم قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

يقوم قطار رقم 1009 الإسكندرية أسوان «روسي» موعد قيامه الساعة 8.25 صباحا.

يقوم قطار رقم 157 أسوان القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.

يقوم قطار رقم 158 الإسكندرية الأقصر« روسي» موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.

يقوم قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف - مميز » موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا.

اقرأ أيضًا:

حادث تدافع بمحطة مترو مسرة بسبب كرسي متحرك.. التفاصيل الكاملة



مواعيد مترو الأنفاق 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة