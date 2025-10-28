من الصعيد للإسكندرية.. "السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات ابتداءً من اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن مواعيد القطارات المكيفة والروسي وتالجو على خطوط «القاهرة – الإسكندرية» و«القاهرة – أسوان» و«المنصورة – القاهرة»، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين الخدمة وتقليل زمن التقاطر بين الرحلات.

وأكدت الهيئة أن التعديلات تشمل رحلات الاتجاهين من قبلي إلى بحري والعكس، مشددة على ضرورة التواجد بالمحطات قبل موعد التحرك بنصف ساعة لضمان الصعود الآمن، مع الالتزام بتعليمات السلامة داخل القطارات ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- خط «الإسكندرية – القاهرة»

قطار 8 روسي تهوية: قيام الساعة 5:10 صباحًا.

قطار 902 مكيف: 6:00 صباحًا.

قطار 906 مباشر: 7:00 صباحًا.

قطار 900 مكيف: 8:15 صباحًا.

قطار 912 مكيف: 11:30 صباحًا.

قطار 914 مكيف: 1:00 ظهرًا.

قطار 916 مباشر: 2:00 ظهرًا.

قطار 922 مكيف: 3:30 عصرًا.

قطار 928 مكيف: 7:00 مساءً.

قطار 930 مكيف: 8:10 مساءً.

قطار 18 روسي: 1:10 ظهرًا.

قطار 28 روسي: 8:20 مساءً.

- خط «القاهرة – الإسكندرية»

قطار 119 تهوية: 5:00 صباحًا.

قطار 903 مكيف: 6:00 صباحًا.

قطار 905 VIP مباشر: 9:00 صباحًا.

قطار 911 مكيف: 10:00 صباحًا.

قطار 917 VIP مباشر: 3:00 عصرًا.

قطار 921 مكيف: 6:00 مساءً.

قطار 931 مكيف: 8:15 مساءً.

قطار 2023 «تالجو»: 2:00 ظهرًا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة: 5:00 عصرًا.

- خط «القاهرة – أسوان»

قطار 1902 مكيف: 12:20 صباحًا.

قطار 980 VIP: 8:00 صباحًا.

قطار 982 VIP: 12:00 ظهرًا.

قطار 986 مكيف: 2:00 ظهرًا.

قطار 990 مكيف سوهاج: 4:00 عصرًا.

قطار 2006 مكيف: 5:15 عصرًا.

قطار 2012 مكيف: 5:30 عصرًا.

قطار 976 VIP: 8:00 مساءً.

قطار 2014 VIP: 9:00 مساءً.

قطار 996 مكيف: 10:00 مساءً.

- خط «أسوان – القاهرة»

قطار 2011 VIP: 5:15 صباحًا.

قطار 981 VIP: 5:30 صباحًا.

قطار 983 VIP: 7:30 صباحًا.

قطار 2013 مكيف: 2:05 ظهرًا.

قطار 2007 VIP: 3:15 عصرًا.

قطار 997 VIP: 8:45 مساءً.

قطار 989 إسباني مطور: 11:00 مساءً.

قطار 2031 «تالجو»: 7:00 مساءً.

- خطوط الوجهين البحري والقبلي الأخرى

قطار 88 الإسكندرية – أسوان (مكيف): 5:00 مساءً.

قطار 934 الإسكندرية – الأقصر VIP: 1:10 ظهرًا.

قطار 935 الأقصر – الإسكندرية VIP: 10:40 مساءً.

قطار 1008 الإسكندرية – أسوان (روسي): 7:50 مساءً.

قطار 2008 الإسكندرية – أسوان VIP: 8:00 مساءً.

قطار 85 أسوان – القاهرة (نوم): 8:20 مساءً.

- خط «القاهرة – طنطا – المنصورة»

قطار 948 سياحي المنصورة – القاهرة: 5:35 صباحًا.

قطار 1914 سياحي المنصورة – شبرا الخيمة: 6:35 صباحًا.

قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة – المنصورة: 3:35 عصرًا.

قطار 65 ركاب طنطا – المنصورة: 4:50 عصرًا.

ملاحظة:

تُنصح جميع الركاب بالوصول إلى المحطة قبل موعد القيام بـ 15 دقيقة على الأقل لتأكيد الحجز وضمان السفر في الميعاد المحدد.

- مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية – القاهرة»

قطار 8 روسي تهوية: قيام 5:10 ص.

قطار 902 مكيف: قيام 6:00 ص.

قطار 906 مكيف مباشر: قيام 7:00 ص.

قطار 900 مكيف: قيام 8:15 ص.

قطار 912 مكيف: قيام 11:30 ص.

قطار 914 مكيف: قيام 1:00 ظ.

قطار 916 مكيف مباشر: قيام 2:00 ظ.

قطار 922 مكيف: قيام 3:30 م.

قطار 928 مكيف: قيام 7:00 م.

قطار 930 مكيف: قيام 8:10 م.

- مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة – أسوان»

تبدأ الرحلات من منتصف الليل وحتى التاسعة مساءً، وتشمل:

قطار 1902 مكيف: قيام 12:20 ص.

قطار 978 ثالثة مكيفة: قيام 6:30 ص.

قطار 980 VIP: قيام 8:00 ص.

قطار 990 مكيف (إلى سوهاج): قيام 4:00 م.

قطار 2006 مكيف: قيام 5:15 م.

قطار 2012 مكيف: قيام 5:30 م.

قطار 988 ثالثة مكيفة: قيام 7:10 م.

قطار 976 VIP: قيام 8:00 م.

قطار 2014 VIP: قيام 9:00 م.

خدمات الحجز الإلكتروني

وأكدت الهيئة استمرار العمل بجميع مكاتب التذاكر بالمحطات، مع إمكانية الحجز عبر تطبيق "قطارات مصر" لتسهيل الخدمة على المواطنين.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم الصعود للقطارات دون تذاكر، تجنبًا للعقوبات المقررة.

اقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل



زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف