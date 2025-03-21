فوائد الفول السوداني.. غذاء خارق لصحة الدماغ وجمال البشرة والشعر

يُعد الفول السوداني من أكثر الأطعمة التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، وهو من البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن، إلا أنه يُصنف غالبًا ضمن المكسرات بسبب قوامه وطريقة تناوله. ويُستخدم الفول السوداني في العديد من الوصفات، مثل زبدة الفول السوداني والحلويات، وحتى بعض الأطباق المالحة.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز تصريحات الدكتورة مها سيد، أخصائية التغذية العلاجية، أهم فوائد الفول السوداني لصحة الجسم، ودوره في الوقاية من العديد من الأمراض، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على البشرة والشعر.

1. مصدر غني بالبروتين النباتي

يُعتبر الفول السوداني من أفضل مصادر البروتين النباتي، حيث يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 25 جرامًا من البروتين، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يبحثون عن بدائل صحية للبروتين الحيواني.

2. يعزز صحة القلب

يحتوي الفول السوداني على دهون غير مشبعة، خاصة حمض الأوليك، الذي يساهم في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

3. يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة

الفول السوداني غني بفيتامين هـ، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين ب3 (النياسين) الذي يدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، وفيتامين ب9 (حمض الفوليك) الضروري لصحة الحامل والأجنة. كما يحتوي على المغنيسيوم والزنك اللذين يدعمان صحة العضلات والعظام وجهاز المناعة.

4. يدعم صحة الدماغ والذاكرة

الريسفيراترول والنياسين الموجودان في الفول السوداني يعززان تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر، ويساعد على تحسين التركيز والقدرات الإدراكية.

5. يحسن الهضم

بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساهم الفول السوداني في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. يساعد على فقدان الوزن

رغم س١عراته الحرارية العالية، إلا أن تناول الفول السوداني باعتدال يعزز الشعور بالشبع بسبب غناه بالبروتين والألياف، مما يساهم في التحكم في الشهية.

7. الوقاية من السرطان

يحتوي الفول السوداني على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان من خلال تقليل الالتهابات وحماية الخلايا.

8. يحافظ على صحة البشرة ويؤخر الشيخوخة

الفيتامينات الموجودة في الفول السوداني، خاصة فيتامين هـ، تحافظ على نضارة البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد. كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس.

9. يمنح الجسم الطاقة

الفول السوداني يحتوي على دهون صحية وكربوهيدرات وبروتينات، مما يجعله مصدرًا مهمًا للطاقة، خاصة للرياضيين ومن يمارسون مجهودًا بدنيًا.

10. مناسب لمرضى السكري

الفول السوداني يمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، حيث يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

11. يعزز الخصوبة

يحتوي الفول السوداني على حمض الفوليك والزنك، وهما عنصران أساسيان لتحسين الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية والبويضات لدى الرجال والنساء.

نصائح لتناول الفول السوداني بطريقة صحية

يُنصح بتناول الفول السوداني غير المملح وغير المقلي.

يمكن إضافته للسلطة أو تناوله مع الزبادي أو الفواكه لزيادة الفائدة الغذائية.

الاعتدال في تناوله ضروري، خاصة لمرضى الحساسية أو من يعانون من الوزن الزائد.