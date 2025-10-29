مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

تبدأ مصر رسميًا خلال ساعات تطبيق التوقيت الشتوي 2025، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين حول مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد تعديل الساعة الجديدة، تزامنًا مع إعلان الهيئة القومية للأنفاق جاهزيتها الكاملة لتطبيق الخطة الجديدة على الخطوط الثلاثة لمترو القاهرة الكبرى، بدءًا من مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد التشغيل الجديدة للمترو بعد تعديل الساعة

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن جميع القطارات ستعمل وفق جداول زمنية دقيقة تتماشى مع تعديل التوقيت الشتوي، لضمان انتظام التشغيل وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة لملايين الركاب يوميًا.

وأوضحت الهيئة أن خطة التشغيل تشمل تعديل مواعيد انطلاق القطارات من المحطات النهائية لجميع الخطوط الثلاثة بما يتناسب مع تغيير الساعة الرسمية في الدولة.

أول القطارات في الخطوط الثلاثة

تبدأ حركة القطارات صباحًا كالتالي:

ينطلق أول قطار من المحطات النهائية للخطين الأول والثاني (حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب) في تمام الساعة 5:15 صباحًا .

. يتحرك أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا .

في اتجاه أو العكس في تمام . ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحًا، بينما يبدأ أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 5:15 صباحًا.

هذه المواعيد تضمن تغطية احتياجات الركاب منذ الساعات الأولى من الصباح، مع الحفاظ على انتظام الخدمة طوال اليوم.

مواعيد آخر القطارات بنهاية اليوم

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن آخر القطارات ستنطلق وفق المواعيد التالية:

من المرج الجديدة وحلوان في الساعة 11:40 مساءً .

. من شبرا في الساعة 11:55 مساءً .

. من المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.

أما بالنسبة للخط الثالث، فينطلق آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساءً، ومن محور روض الفرج في الساعة 11:55 مساءً.

محطات الربط بين الخطوط

تتلاقى آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا،

بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث في محطة ناصر،

وبين الخطين الثاني والثالث في محطة العتبة عند منتصف الليل،

وفي جامعة القاهرة ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث عند الساعة 11:45 مساءً.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأخير الساعة 60 دقيقة مع نهاية اليوم.

ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل خلال فصل الشتاء بما يتناسب مع ظروف الطقس.

استعدادات الهيئة القومية للأنفاق

أكدت الهيئة استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتطبيق المواعيد الجديدة دون أي تأثير على حركة التشغيل، مع تواجد فرق صيانة وتشغيل في جميع المحطات لتقديم المساعدة الفورية للركاب.

كما ناشدت المواطنين مراعاة تغيير الساعة الجديدة والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سهولة التنقل خلال فترة التوقيت الشتوي.